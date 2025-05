Mario Martínez sorprende: Su favorito de la final y razón por la que no jugó en Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

Aunque no se quiera parecer egocéntrico o con poca humildad, pero si las estadísticas y la historia juegan a tu favor, no se puede tapar el sol con un dedo. Y es que no hay como poner en tela de juicio que Mario Roberto Martínez es una de esas últimas leyendas aurinegras, pues ha sido parte de los últimos cuatro títulos obtenidos por Real España.

Estoy contento, vuelvo y repito. Yo creo que estoy agradecido con Dios porque me dio la oportunidad de estar en esta institución y ganar cuatro títulos: 2007, 2010, 2013 y 2017, el último en Tegucigalpa. Se me ha dado la oportunidad de estar en bonitos planteles, en grandes planteles con el equipo y bueno, hemos aprovechado cada oportunidad que me tocó estar en el equipo.

¿Por qué no llegaste a Olimpia, si te buscó en su momento?

Sí, sí, sí. Así como Olimpia, Motagua, casi se llegaba a un acuerdo de poder llegar a la institución. Es lo que todo jugador desea, sería mentiroso decirte que no me hubiera gustado jugar en Olimpia o Motagua, equipos grandes de Honduras. Aparte que los respetos y que compiten tanto nacional e internacionalmente, y eso es bueno para uno como futbolista. Pero al final no se dio y la primera opción siempre fue Real España, después obviamente Olimpia me llamaba, pero no se daba un acuerdo, o Motagua y me tocaba seguir en Real España.

Al final yo siempre fui profesional, porque si no, no hubiera jugado en Marathón y fui a Marathón y hice grandes torneos. Lo que pasa es que a veces no se daba un acuerdo y prefería mejor quedarme en Real España.

¿Cobrabas caro? ¿No te llegaba a Olimpia las pretensiones?

Las pretensiones eran casi lo mismo que Real España. Me tocaba renovar con el equipo y se acercaba a lo que Olimpia tal vez ofrecía o Motagua. Entonces salía mejor quedarme en la institución y esos eran los puntos que al final me tocaba elegir. Igual estaba en San Pedro Sula, con la institución que me abrió las puertas. Y yo siempre lo dije, lo he dicho siempre varias veces, que Real España siempre era mi primera opción y así lo tomé.

Ya que mencionaste a Marathón y se me vino a la mente consultarte. ¿Crees que un campeonato de Real España podría amargar un centenario de Marathón?

Es que por la rivalidad podría ser, pero no, yo creo que Marathón es una gran institución. Me tocó estar ahí y siento que están trabajando muy bien. que, si siguen de esa manera, los frutos al final se van a ver porque están trabajando muy bien. El centenario tal vez puede ser una presión para la presidencia o los aficionados, pero si siguen trabajando de la misma manera, con una bonita sede, con un bonito complejo, con los jugadores.

¿Ves que Real España tiene posibilidades grandes de ser campeón?

Te lo voy a decir así de claro si Real España juega como jugó el primer tiempo contra Motagua o casi todo el partido en la vuelta, puede lograr el título. Sin menospreciar a Olimpia que tiene jugadores que en estos partidos se vuelven muy importantes que sacan esa experiencia que en estos partidos se necesita. Los partidos del jueves y domingo pueden notar el cansancio, pero al final, soy sincero, al futbolista le olvida de eso porque te estás jugando una final y no hay mañana. Te estás jugando casi todo el objetivo que te trazaste desde que empezó la pretemporada y estás a 180 minutos de poder cumplirlo.

Ojalá se pueda cumplir para Real España. Yo creo que Jeaustin ha hecho un gran trabajo puso a Real España en una semifinal cuando vino y ahorita en una final peleando primero y segundo lugar.

Real España perdió una final ante Olimpia con el Potro, se perdió otra final contra Motagua con Héctor Vargas. ¿Ves diferencias entre los planteles al de ahora?

Tal vez el estilo de juego diferente, el planteamiento, otro plantel también, pero siento que esta vez veo más parejo a Real España.

¿Ves la serie pareja?

Veo la serie pareja. Es más, diría que a Real España lo veo con un porcentaje más de que pueda ganar esta final, pero obviamente, vuelvo y te repito, Olimpia en estas instancias es fuerte y siempre salen a poner la cara o el pecho jugadores que son trascendentales y que han jugado muchas finales. Siento que Real España está mucho más fuerte esta vez.