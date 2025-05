Fichajes de Motagua, Olancho con barrida, salidas en Marathón y regreso a Olimpia

Se va: El defensor argentino Gastón Martínez rescindió su contrato con Real España por delicados problemas familiares, pero deseó suerte a su equipo. "Hablé con Buba, me dijo que la medalla de campeón me la iba a mandar con Braian Benítez. Ellos me prometieron que por mí y mi familia me la iban a mandar. Así que estoy seguro que la vamos a ganar".