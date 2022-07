Mario Martínez a Pavón: “Si estuve en procesos de selección y salí al extranjero por algo ha de haber sido”

Mario Martínez es uno de los más talentosos volantes en el país. Ahora vistiendo la camisa de los Potros del Olancho FC busca ese nivel que un día lo llevó a liderar la Selección Nacional en 2014.

El zurdo fue criticado por Carlos Pavón, emblema del Real España por no mantenerse en la cima; pero el exjugador aurinegro le responde con altura a la Sombra.

A Mario, con una carrera curtida, ¿qué lo sedujo de Potros?

Desde la primera vez que me llamaron del proyecto, me dijeron que me tenían en cuenta. Obviamente, tenía ofertas del extranjero y de aquí de Honduras, pero al final no se concretaron. Yo digo que venir aquí tiene un propósito. Nunca me imaginé venir aquí, pero al final lo que me sedujo fue el proyecto, los jugadores que contrataron.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en estos primeros días en Olancho?

Cómo la gente lo trata a uno, con mucha humildad. Cuando llegué al club les dije a los compañeros que venía a ser uno más, a venir a ganarme un puesto sanamente, a ayudar a los jóvenes en lo que pueda. Es un grupo muy receptivo a la hora de escuchar consejos y trabajar. Estoy contento. Los jugadores que han contratado sabemos que somos conscientes de que tenemos que dar ese extra para ayudar a este equipo.

El haber pasado del España a Marathón, ¿mermó el cariño para usted entre los aficionados aurinegros?

No, es que la gente dice cosas sin saber. Yo no quise irme de Real España, pero uno a veces tiene que respetar las decisiones de los directivos. Me tocó llegar a Marathón y me trataron muy bien, sería injusto decir que me trataron mal. Siento que hice un buen papel, lastimosamente no se cumplieron los objetivos. La gente de mente corta olvida el cariño, pero los que son Real España de corazón saben lo que di por el club, igual en Marathón. Mi conciencia está tranquila. Di todo en España, Marathón y donde me ha tocado jugar.

Dice Carlos Pavón que a usted le faltó sacrificio para ser diferente. ¿Comparte esa opinión?

Mis palabras a Carlos es que lo tengo como referente, respeto siempre lo que él dice. Fue clase de jugador y todo, pero al final uno como ser humano nunca está conforme. Si él dice que yo pude llegar más lejos, no sé qué más lejos dice él. Si yo me pongo a quejarme de la carrera vasta que me ha regalado Dios, sería injusto. Estoy tranquilo. Si le preguntás a él si quedó conforme con la carrera, obviamente te va a decir que no, te va a decir que quiso llegar más lejos. Uno no se puede venir a quejar. Lo que pasa es que están menospreciando este proyecto de Olancho, que está invirtiendo y que la gente de Potros está viendo con mucha motivación. Es algo injusto.

Pavón afirma que hoy en el fútbol no solo basta con el talento y cree que a usted le faltó entrega. ¿Qué piensa?

Pues desde que comencé mi carrera traté de dar todo lo que pude en cada equipo y selección. Si estuve en varios procesos de Selección y me tocó salir al extranjero por algo ha de haber sido. Respeto la opinión de Carlos, él sabrá lo que dice. Si vamos a sacrifico o entrega, ellos como delanteros o volantes también les faltó. Pero si yo me pongo en dimes y diretes, no, no es esa la intención, porque yo a él lo respeto. Estoy tranquilo con la carrera que Dios me ha brindado.