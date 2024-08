Mariano Gómez sigue los pasos de Mauricio Dubón en Grandes Ligas: “Espero ser profesional”

San Pedro Sula, Honduras

Mariano Gómez es un joven hondureño que promete posicionarse en la élite del deporte mundial, específicamente en el beisbol profesional. El lanzador de 20 años actualmente juega a nivel universitario en Estados Unidos y ha tenido una gran primera temporada con Augustana University de Sioux Falls, Dakota del Sur, después de haber participado dos temporadas en South Suburban College. Es hijo del exjugador de béisbol nacional, que también se llama Mariano Gómez, quien estuvo cerca de jugar en las Grandes Ligas en los inicios del Siglo XXI, tuvo pasos por los Indios de Cleveland, Bravos de Atlanta y Rockies de Colorado.

Gómez Jr. celebró con Augustana University un campeonato de la temporada regular y se convirtieron en los monarcas en su región. Luegos, fueron eliminados en el torneo clasificatorio nacional de Estados Unidos. Su institución alcanzó a disputar un total de 57 juegos, ganando 47 y perdiendo 10. El joven prospecto nacional es un abridor de 1.98 metros de estatura y sus lanzamientos más rápidos tienen un promedio de 88 y 92 millas por hora. El nacido en San Pedro Sula busca firmar su primer contrato profesional en los próximos meses. En el último semestre ha estado en la mira de scouts de las Grandes Ligas de Béisbol, quienes por sus cualidades físicas y técnicas lo hacen destacar dentro del diamente, han mostrado interés en él y buscarán hacerse de su talento.

Mariano Gómez está actualmente cursando su último año de universidad, por lo que se le abren más puertas para ser firmado profesionalmente por un equipo de la MLB. En la pasada temporada que disputó con Augustana University, ganó siete juegos en los cuales salió como abridor de 11 apariciones y no perdió ningún juego. Terminó con un average de bateo en contra de .244, número bajo e importante para un pitcher. Además, permitió 49 hits y tres cuadrangulares en 52.1 entradas lanzadas. Todo esto, lo convierte en un jugador determinante para su equipo y lo mantiene en la palestra cuando hablamos de oportunidades de convertirse en profesional. El lanzador se encuentra de vacaciones en Honduras y charló en exclusiva con Diario LA PRENSA. Se refirió de sus planes a corto plazo, su temporada con Augustana University, el día a día que lleva como estudiante y deportista. Además, brindó su opinión sobre el trabajo que está desarrollando el hondureño Mauricio Dubón con los Astros de Houston en la MLB y convertirse en el tercer catracho en la historia de las Grandes Ligas. El primero fue Gerald Young en 1987. LA ENTREVISTA CON EL LANZADOR HONDUREÑO ¿Cómo llegás a Augustana University? Después de mis dos buenas temporadas que jugué en South Suburban College, en Chicago, los entrenadores del equipo me vieron y me contactaron mostrando su interés en mí para poder tenerme en su equipo. Como en todo proceso universitario, me hicieron una oferta, me explicaron como iba a funcionar todo el procedimiento y me invitaron a conocer la universidad. ¿Cuando recibís la noticia que la universidad te ha aceptado? Muy contento porque podía seguir con mis estudios universitarios mientras perseguía mi sueño de jugar béisbol profesional. Gracias a Dios llegué a un lugar, un equipo que es bastante fuerte y que todos los jugadores trabajan bien. Estoy muy emocionado por esta oportunidad que se me ha dado.

¿Qué tal sobre tu desempeño en la temporada que acaba de concluir?Personalmente feliz por lo que hice, orgulloso se podría decir. Hasta el momento ha sido mi mejor temporada en lo que llevo jugando béisbol aquí en Estados Unidos. En el tiempo que llevo he mejorado bastante en todos los aspectos y pues el trabajo, el esfuerzo duro que he puesto, ya ha dado frutos y lo pude demostrar con mi desempeño en esta temporada. ¿Cuánto tiempo te queda con ellos? Son dos años de universidad, entonces ya solo me queda un año con ellos. Es la temporada entrante. ¿Qué diferencia has sentido entre el béisbol de Estados Unidos con el béisbol hondureño? En Estados Unidos hay bastante exigencia, uno tiene que trabajar bastante. Tenés que trabajar día y noche, nunca cansarte del proceso. Al contrario, debes enamorarte del proceso. Acá somos 10 y 11 jugadores, mientras que allá hay un montón en la posición de uno, por lo que hay que esforzarse al tope para conseguir un puesto en el equipo. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación en un nuevo país? Nunca fue fácil, pero ya iba con la mentalidad de que las cosas iban a ser totalmente diferentes. Con el apoyo de mis papás desde lejos, además de que siempre me mentalizaba en que no era para siempre, que en su momento iba a estar acá en Honduras de regreso, todo esto me ayudó a sobrellevar este gran sacrificio necesario para seguir tras mis sueños. Sabemos que es un poco difícil llevar de la mano los estudios universitarios y tu carrera como beisbolista ¿cómo manejas esto? Pues sencillo, puro esfuerzo. No hay otra manera de hacer las cosas, no hay ningún truco que te pueda ayudar a sobrellevar esto, no hay ninguna otra palabra, es esforzarse y dar lo mejor de mí. ¿Nos puedes describir tu día a día? Pues son bastante rutinarios, pero lo que hacemos es ir a las clases desde la mañana hasta el mediodía. Después almuerzo, voy a la casa, me cambio y me voy para el campo. Estamos ahí una o una hora y media entre todos los jugadores para tener tiempo entre nosotros, convivir más que todo. Se podría decir que tenemos un convivio, estamos jugando o molestándonos. Ya después tenemos entrenamiento y gimnasio, pesas más que todo. En la noche me toca cenar y hacer tareas. Luego ir a dormir y el siguiente día de vuelta a lo mismo.

¿El mayor desafío que has enfrentado desde que llegaste a Augustana University? Lo de siempre que tienen la mayoría de jugadores que están persiguiendo sus sueños a nivel profesional en Estados Unidos, estar lejos de mi familia y la pesada carga de poder sobrellevar los estudios con el deporte. La competencia también es más fuerte allá (Estados Unidos), pero eso solo hace que me tenga que esmerar más y que tenga que trabajar más. ¿Qué aprendizaje te ha dejado esta experiencia jugando béisbol en el extranjero? Me ha enseñado que el deporte abre bastantes puertas, que gracias al béisbol estoy afuera del país, estudiando y desarrollándome como personas, mientras juego y eso creo que ha sido lo más valioso. ¿Puedes comentarnos sobre cuál es tu objetivo como deportista actualmente? Pues, hay dos. Tengo dos metas. Primero Dios, firmar profesional y antes de eso poder concluir mis estudios y obtener un título universitario. En los próximos meses ¿cómo te ves? En lo mismo, sacar lo mejor de mí para poder seguir trabajando de la mejor manera como lo he venido haciendo hasta ahora y siempre manteniéndome enfocado para cumplir mi meta de llegar a jugar en Grandes Ligas. Y en cinco años ¿cómo se ve Mariano Gómez? Jugando béisbol a nivel profesional. ¿Te ves en Grandes Ligas? Primero Dios, sí. ¿Quién es tu ejemplo actualmente? Pues te podría decir que mis papás y mi tía, ellos tres más que todo. Sabemos que tu papá jugó béisbol en el extranjero ¿qué te aconseja? Que me esfuerce más, yo a veces puedo decir que estoy trabajando bastante, pero eso no importa, que siempre tengo que sudar la gota extra, que todos los días termine reventado, que me esfuerce al 100%. Después de eso, que siga para adelante. ¿Cómo podrías describirnos ese crecimiento como jugador? Si he mejorado. Te podría decir que allá los errores cobran factura, que uno tiene que tratar de jugar el béisbol más perfecto que pueda jugar y que la mentalidad allá tiene que ser siempre fría. Me falta bastante para perfeccionar lo que soy como jugador. Pero te podría decir que he mejorado bastante en mi velocidad, en cualquier aspecto como lanzador. Ya sea en mecánica, mis pitcheos, mi mentalidad en el montículo y cómo me manejo dentro del campo. Estás joven, tenés amigos y ves que ellos se pueden ir de fiesta y vos tal vez tenés entrenamiento o juego el siguiente día ¿cómo haces para convivir con eso? Simplemente no me desespero, son sacrificios que uno como deportista tiene claros que debe de hacer y no tiene de otra. Sobre Mauricio Dubón ¿cuál es tu opinión acerca de lo que está haciendo? Mauricio Dubón es un orgullo para este país, como beisbolista, atleta, deportista, como lo quieras ver. Es el mayor representante que tenemos en el exterior. Todos los muchachos, sea beisbolista o que juegue cualquier otro deporte, que lo siga, que lo tenga como ejemplo.