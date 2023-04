‘Chima’ Ruiz previo al Motagua-Tigres: “Sabemos que no va ser fácil”

Rival sorpresivo: “Los miramos con mucho respeto, así como vemos a todos los rivales, lógicamente no es obra de la casualidad que Motagua esté en estas instancias ha hecho méritos suficientes para estar aquí igual que nosotros, entonces, esperamos un partido complicado”.

“Este es otro torneo, los futbolistas e tienen la experiencia, están entusiasmados y quieren avanzar a semifinales sabiendo que no va a ser fácil, pero confío en las capacidades de mis jugadores”.

Levantar los ánimos del equipo: “No es fácil levantar los ánimos del equipo después de una derrota porque el equipo es muy competitivo y siempre buscan sacar buenos resultados, pero esto es fútbol y sabemos que aveces hay circunstancias que pasan en los partidos. Hay que sobreponer se de eso, yo cuento con un plantel que aparte de tener calidad tiene experiencia”.

Las fortalezas del rival: “Lo hemos analizado bien y me voy a guardar mis comentarios referente a ellos porque no te voy a decir lo que pienso porque no es el querer revelar los estudios. Seguramente ellos también nos han estudiado, tenemos muy clara la idea de que tenemos que mejorar”.

Vienen estudiando a Motagua: “Desde que sabíamos que Motagua era el rival que nos tocaba, pues comienzas a interesarte. Tenemos un cuerpo técnico muy amplio y capaz que empieza a ver partido, a hacer análisis y nos enfocamos. Ya días venimos siguiéndolos”.

Su idea de juego claro: “No tengo ninguna duda. Ya tenemos el equipo que va iniciar mañana es un torneo diferente. Ya sabemos lo que es clasificar a un Mundial de Clubes y nos gustó. Sabemos que no va ser fácil respetamos el rival, pero estamos muy consientes de que tenemos que hacer las cosas bien si queremos ser semifinalistas”.