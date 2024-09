Marcelo Pereira resurge en Costa Rica: Salida de Motagua y el Olimpia de Troglio

San José, Costa Rica

Marcelo Pereira dio el salto al fútbol del extranjero a sus 29 años después de darle más de 10 años al Motagua, donde se consagró como pieza clave y fue el último capitán en levantar la copa 18 de los azules en 2022. El ‘Chelo’ no es de medios porque asegura que “no quiero llenarme de algo que luego me va a hacer falta”, por lo que siempre ha mantenido su perfil bajo. No le gustan las entrevistas, las fotos ni creerse figura, él solamente hace su trabajo, ese que lo llevó a disputar Juegos Olímpicos y a levantar la última copa que Honduras a nivel adulto ganó; la Copa Centroamericana de UNCAF en 2017.

Su buen momento que vive con el Cartaginés de Costa Rica, donde se ha afianzado como titular, lo hace ser un futurible para la ‘H’ de Reinaldo Rueda en la fecha FIFA de octubre, algo que no lo desespera al defensor central ya que considera debe trabajar más para ganarse el llamado y porque considera hay buena competencia en la zaga central. Pereira pasó por los micrófonos de Diario LA PRENSA en donde valoró su buen rendimiento con los de Cartago, habló de su salida de Motagua, el ofrecimiento que el Palermo de Italia le hizo y negó que haya estado cerca del Olimpia de Pedro Troglio en el último mercado de fichajes. Se mostró feliz de la vuelta al fútbol de su amigo Henry Figueroa y habló también del joven Leonardo Posadas.

La entrevista con Marcelo Pereira

¿Qué tal Marcelo, cómo lo trata Costa Rica con el clima, la comida? La verdad bien, desde que llegué me han tratado bien, en el club se han portado a la altura conmigo, no he tenido mayor problema con eso y con la alimentación, no es distinta a nuestro país, es más similar, solo que aquí hay pinto todos los días, pero de ahí es todo similar. Ese pinto que le llaman los costarricenses, ¿cómo es? Es frijol con arroz como frito, revuelto, pero tienen una particularidad que le agregan otras cosas, unas salsas, lo preparan de forma diferente y cada quien con su toque, al final yo como pinto y lo que sea, ja, ja, ja... Lo hemos visto bien adaptado al Cartaginés, ¿no le costó mucho? Gracias a Dios tuve la oportunidad de venir a un club que se adaptaba a lo que yo quería porque están interesados en buscar títulos. La adaptación, creo que los compañeros me han recibido bien en el camerino, es fundamental que te reciban de buena manera y gracias a Dios así ha sido. Siempre comparamos las ligas que son la referencia de Centroamérica. ¿Qué diferencia encuentra? Es algo similar, ellos son de jugar más pelota al pie,más técnico, un poco más táctico, porque el fútbol en el Honduras es más directo, de duelos, más físicos, pero el fútbol de Honduras y Costa Rica tampoco es que tiene mayor diferencia.

No ha estado en los últimos tres partidos, ¿cuánto le dieron de suspensión y qué sucedió que lo expulsaron? Lastimosamente me tocó pagar por los platos rotos. Fue una jugada que había un relajo entre nuestro técnico y un jugador del Saprissa. Nosotros estábamos abajo en el marcador y había un saque de banda. Yo corrí a buscar la pelota, pero a un extremo, y cuando quise hacer el saque de banda, sentí que alguien me pegó por la espalda, y cuando sentí ya estábamos todos en una revuelta, me agarraron del cuello y yo mi afán de zafarme, Kendall Waston me tenía del cuello y estiré mis manos para que me soltara. Iban a expulsar al jugador del Saprissa y creo que los árbitros se van con la más fácil, y en casa de ellos, expulsaron a Mariano Torres y me echó a mí. Me tocó pagar, pero toca trabajar y esperar la oportunidad cuando vuelva. ¿Qué piensa al leer y escuchar que lo ponen como el mejor fichaje del Cartaginés por su buen rendimiento? Sin duda te da esa satisfacción de que por lo menos ven con agrado el trabajo que hago, pero no me creo que he sido el mejor, los halagos los dejo por un lado, trato de mantenerme siempre perfil bajo y seguir trabajando, esto es de trabajo y como decís vos, siete partidos jugados tuve y creo que hice un buen trabajo y sacamos resultados importantes que nos permite estar peleando en los primeros lugares. Me llama la atención eso de perfil bajo, y realmente eres así. Es un jugador de alto rendimiento, en Motagua era capitán, pero no era mucho de medios ni de andar en la palestra, ¿por qué ha adoptado esa filosofía de perfil bajo? Creo que es en parte mi personalidad. Siempre me ha gustado no estar figurando tanto, ni creer cosas que en un tiempo están y luego pueden no estar, el fútbol es muy cambiante y siempre he sido de la idea de que no quiero llenarme de algo que luego me va a hacer falta, entonces prefiero mantenerme tranquilo, apartado. En el fútbol a veces te va bien y en otras mal, entonces tener ese balance y apartarse de la prensa, porque a veces la prensa te sube y te baja, prefiero mantenerme al margen de todo eso y dedicarme a jugar y a hacer mi trabajo. Nada más, eso es lo que me ha mantenido estar al margen de todo eso.

¿Cómo se da su llegada al Cartaginés? Había tenido la posibilidad en 2022, cuando salimos campeones con Motagua contra Real España, de venir a Costa Rica, pero en ese momento no se dio y la junta directiva de Motagua se portó muy conmigo y me pidieron que me quedara en el equipo y yo siempre he sido Motagua, soy un jugador de la casa que viene desde las reservas, entonces accedí y por eso me quedé. Pero ahora se dio la oportunidad de venir aquí y el cambio de aires no me ha venido mal y me siento muy contento. ¿Siente que ha sido un avance en su carrera irse a Costa Rica? Siempre es un avance cuando tenés trabajo y te dedicas al fútbol y un equipo que no es tu país pone la mirada en vos, es un avance. Es una buena liga, está catalogada como la mejor de Centroamérica, aunque hay diversas opiniones, es una buena liga. ¿Motagua lo quiso renovar o no? Sí, me hizo una oferta y me dio la posibilidad de elegir mi destino. Ellos no miraban con malos ojos mi venida acá, entendieron y era una posibilidad que la busqué y que tuve para salir, pero no se dieron, logré muchas cosas importantes en Motagua y me siento contento de estar acá. ¿Fue real el interés del Palermo de Italia en usted después de JJOO de Río 2016? Sí, tuve muchas posibilidades, pero creo que en ese momento todo se regía por el beneficio del club porque era parte muy importante en esto, tuve la oportunidad de quedarme en Italia, iba a ir a un equipo de sus divisiones inferiores. Tuve otra propuesta muy clara del Tijuana de México, pero para no entrar en detalles, al final no se dio, pero la verdad siempre he estado feliz de jugar fútbol y Dios me ha bendecido porque sigo alegre y estoy siempre agradecido con Motagua porque me dieron la oportunidad. ¿Olimpia qué tanto pujó por sus servicios? No, la verdad que no. Con Olimpia no tuve ningún acercamiento, no tengo nada que decir, porque quizá fueron especulaciones de la prensa. Ningún acercamiento, ja, ja, ja... ¿Le hubiese gustado llegar a Olimpia y ser entrenado por Troglio? Ummm le vardad que el fútbol es profesional, pero nunca lo he pensado, soy de los que toma la posibilidad que es real y nunca ha sido real la posibilidad de Olimpia. Troglio es un gran técnico y ha ganado muchas cosas, pero hasta ahí. Puedo catalogarlo como un gran técnico porque ni siquiera he entablado una conversación con él, pero hoy estoy en Cartaginés y me siento feliz de estar acá.

¿No habló con Diego Vazquez tras su salida, no le pidió que se quedara? Sí, hablé con el profe cuando la negociación iba encaminada. Se los comenté y al momento que el equipo me hace el ofrecimiento es porque el técnico tiene parte en eso, con Diego estoy muy agradecido de la oportunidad que me dio, él fue el que me hizo debutar, gané títulos de la mano de él. La vida es de agradecimiento y da vueltas. Ha sido un año difícil para usted, me imagino por el tema de la lesión... Fue duro porque la lesión la venía arrastrando un tiempo atrás y me había sobrepuesto a competir con la molestia, pero llegó un momento que me frenaba y me limitaba a muchas cosas. Pero la familia siempre estuvo ahí, mi esposa. Soy muy creyente y sé que la alegría viene después. ¿Qué tiene el Olimpia de Troglio que es imparable? La verdad que de afuera uno lo sufre diferente y la verdad que lo sufrimos, yo todos los partidos lo sufría y más aún los clásicos. Son cosas que en el fútbol tienen que pasar, esto es impredecible. Nosotros desde adentro mirábamos la posibilidad siempre de ganarlo y nunca creímos que no podíamos lograrlo. No hay explicación para eso.

Ahora siendo legionario y andando en buen nivel, ¿cuáles son sus pretensiones a corto plazo? Consolidarme en el equipo, ser una pieza fundamental para ellos e ir paso a paso, tenía mucho tiempo sin jugar y tengo que retomar mi nivel, ese buen momento que tuve en Honduras y luego de ello le vamos a seguir apostando a las cosas posteriores. Me tengo que destacar para lograr los objetivos del club.

LA SELECCIÓN DE HONDURAS