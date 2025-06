Corrió por una noble causa en la Maratón LA Prensa y es viral en redes sociales

San Pedro Sula, Honduras.

"Fue una actividad que me gustó mucho. Algunos pueden pensar que 12 libras extras no es nada, pero con el pasar de los kilómetros pesa todavía más. No busqué reconocimiento personal, lo hice de corazón y más adelante puedo seguir con esta misma línea", afirmó José Andrés David Velásquez.

La obra social del estudiante universitario impactó en grande donde 20 patrocinadores se le acercaron, además de muchas personas y así continuar con la ayuda económica.

"Al llegar a la meta me estaba esperando el ingeniero Bustillo, mis padres me confesaron que antes de cruzar él estaba llorando por mí. Luego me abrazó y me dijo muy emocionado 'muchas gracias'", comentó y en la competencia logró un tiempo de 2 horas con 30 minutos.