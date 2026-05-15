Polémica: Así fue el tercer gol invalidado al Olimpia ante Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

Increíble, pero cierto. El clásico entre Marathón y el Olimpia terminó marcado por la polémica arbitral tras la anulación de tres goles al conjunto albo en el duelo correspondiente a la jornada 5 de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. La noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula no estuvo exenta de controversia, y el protagonista involuntario fue el sistema de revisión, que terminó siendo determinante en varias acciones clave del encuentro. Olimpia vio cómo tres anotaciones fueron invalidadas, generando reclamos constantes desde el banquillo y gran frustración en sus jugadores.

La última jugada polémica llegó al minuto 72, cuando el conjunto merengue ya había celebrado lo que parecía su gol. La acción inició con un centro de Edwin Rodríguez al área, donde Jorge Benguché ganó el duelo aéreo ante el defensor panameño Javier Rivera. El balón quedó vivo y cayó en los pies de José Mario Pinto, quien sacó un remate que fue desviado por la defensa. En la continuidad, el propio Pinto cedió la pelota a Jerry Bengtson, que remató con potencia; el disparo pegó en el poste y luego en el cuerpo del arquero Jonathan Rougier antes de terminar en el fondo de la red. La celebración fue inmediata en el campamento olimpista, pero la alegría duró poco. La acción fue revisada mediante el sistema FVS y, tras la intervención del árbitro central Nelson Salgado, el gol fue anulado por una posición adelantada previa de José Mario Pinto en el inicio de la jugada.