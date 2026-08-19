Marathón no pudo: cae ante Alianza en el Morazán y se complica en Copa

San Pedro Sula, Honduras.

Marathón dejó escapar una oportunidad de oro en casa. El Monstruo Verde cayó 1-0 ante Alianza de El Salvador en el Estadio Morazán, en duelo correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf, y ahora tendrá que jugarse el todo por el todo en la última fecha. El conjunto verdolaga no pudo hacer valer su localía y terminó pagando caro un partido en el que tuvo ocasiones para adelantarse en el marcador, pero careció de contundencia en los metros finales. La primera parte fue pareja y con pocas emociones frente a las porterías. Marathón intentó tomar la iniciativa y tuvo en Damin Ramírez y Javier Arriaga a dos de sus hombres más peligrosos en el inicio. Al minuto 11, Ramírez probó desde larga distancia, pero Mario González respondió bien para mantener su arco en cero.

Poco después llegó una de las mejores oportunidades para el conjunto sampedrano. Arriaga apareció por la banda izquierda y sacó un potente remate que pasó muy cerca del arco salvadoreño. Alianza también tuvo sus aproximaciones y hasta hubo una acción polémica dentro del área. Al minuto 26, el árbitro costarricense Josué David Ugalde señaló inicialmente un penal por una supuesta mano de Henry Figueroa, pero tras la revisión con su asistente terminó rectificando la decisión y el juego continuó sin lanzamiento desde los once pasos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Marathón volvió a acercarse antes del descanso. 'Chuy' Pérez encontró a Messiniti dentro del área, pero el delantero no consiguió acomodarse para sacar un remate claro. Yairo Moreno también estuvo cerca con un tiro libre al borde del área que se marchó apenas desviado. Para el complemento, Marathón buscó mayor profundidad con el ingreso de Yeison Mejía por Yairo Moreno. Sin embargo, Alianza comenzó a encontrar espacios y poco a poco se acercó con mayor peligro a la portería defendida por Jonathan Rougier. Al minuto 62, Leonardo Menjívar recibió el balón y puso una asistencia precisa para Matías Mier, quien quedó mano a mano con el guardameta verdolaga. El uruguayo no perdonó y definió con categoría para establecer el 1-0.