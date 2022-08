El entrenador de Marathón, el uruguayo Manuel Keosseián, está feliz tras empezar el Apertura 2022 con dos victorias que le sitúan en el liderato por la diferencia de goles.

Su satisfacción proviene luego de ganar sus partidos con más méritos que los rivales, sin embargo, el miércoles tendrán su primera prueba de fuego ante Olimpia, aunque Manolo no lo considera así.

LA CONFERENCIA

¿Qué le ha parecido el inicio de Marathón?

“Muy bueno. De seis puntos se ganaron seis. Hemos anotado goles, ha sido oficioso, pero es el comienzo. Hemos jugado bien, el equipo estuvo ordenado, llegó con mucha gente al ataque y creo muchas oportunidades a gol, los rivales tuvieron pocas, por lo que el equipo ha estado equilibrado. Hicimos un buen trabajo de pretemporada, los nuevos se han acoplado bien a lo que pedimos”.

Viene el clásico ante Olimpia

“Un clásico más. Siempre cuando juegan Olimpia y Marathón son partidos duros, lindos, disfrutables. He vivido una cantidad de estos clásicos... estamos confiados en lo que estamos haciendo, respetando a nuestro rival. No es casualidad de que Olimpia haya estado en 6 de las últimas 7 finales”.

Olimpia no les gana en el estadio Olímpico desde 2009

“Estadísticas son estadísticas. Este es un partido distinto a todos los que se han jugado. Vamos con la ilusión de ganarle a un gran equipo, estamos con todo”.Tendrán su prueba de fuego.

“No, no... prueba de fuego no sé, no creo que sea eso porque es el tercer partido y quedarán 15 jornadas más, después hay que clasificar (a liguilla). Creo que es un partido más en nuestro camino, es Olimpia como puede ser cualquier otro equipo. Lo más importante es que podamos llegar a la final. Mentiría si (digo) que es un partido más porque es un clásico y esos son partidos especiales, pero en el resumen general son tres puntos”.

Si ganan son líderes en solitario

“Es importante. Nosotros como todos los partidos lo saldremos a ganar como aquí, en Tegucigalpa o donde sea. Siempre es lindo mirar la tabla de posiciones y ver a Marathón arriba”.El plantel

“Está muy motivado. El ganar siempre entusiasma y da otro ánimo, más por cómo se ganó, haciendo más méritos. Esto da una gran motivación”.