Manchester United fue humillado por Tottenham y arde la Premier League

El Tottenham ahondó en la herida del Manchester United con una victoria contundente (0-3) que sacó los colores al equipo de Erik ten Hag, incapaz de despegar en la Premier League, con cuatro pinchazos en seis jornadas y envuelto en una crisis de juego alarmante que podría poner en cuestión la labor de un técnico que no consigue enderezar el rumbo de su equipo.

Nada funciona en ‘Los Diablos Rojos’. Los brotes verdes que consiguió Ten Hag tras ganar la Copa de la Liga de 2023 y la Copa de Inglaterra de 2024 parece que son historia. En la Premier League no termina de arrancar y parece que no hay dudas de que este año, y ya van once desde su último título en 2023, de que tampoco habrá alirón. Las deficiencias son muchas y los desajustes constantes. Mucho tendrá que mejorar el United si quiere dar la vuelta a un inicio realmente pésimo.