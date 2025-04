Luka Doncic y los Lakers, el espectáculo total

San Pedro Sula, Honduras.

Lo que jugaban los Pistons contra Jordan no era baloncesto. Era boxeo y lucha libre. Una rudeza tan baja que se amigaba con la vulgaridad para reducir a porquería las finales de la Conferencia Este, cuando el de North Carolina no tenía buenos gregarios.

El esloveno, con sus 229 libras cerveceras y sus casi dos metros de altura, asombra a los presentes por lo menos diez veces por partido.

Es imposible no quedar atónito con su electricidad, su dribling, su tiro y con la magia que inventa, capaz de maravillar al mismo LeBron.

Son 48 minutos de puro "showtime", con jugadas inverosímiles que te hacen cuestionar si es relevante o no que ese equipo de amarillo y púrpura gane o pierda.

Y, para rematar la historia, el chelón no solo es mago, también tiene corazón, y sus lágrimas en su retorno a Dallas lo humanizaron.

Su dolor y el de los 21,000 fanas congregados en el American Airlines Center sellaron para siempre un amor y una conexión que el malo de Nico Harrison quiso destruir con su traspaso.

El gerente general de los Mavs miró tras bambalinas cómo Luka, con 45 puntos, le ponía una piedra a su equipo que buscaba el boleto a los playoffs.

No tuvo el valor de visibilizarse, de dar la cara, pero sí lo tuvo para reunirse horas después con periodistas allegados, ante los cuales repitió el guion para justificar su metida de patas:"Por muy antipopular que sea, no me arrepiento de haberlo traspasado: Luka come muchas papas fritas, toma mucha cerveza y es uno menos marcando."

Su perorata enfureció aún más al pueblo de los Mavericks, que de la noche a la mañana perdió a su chico maravilla, al que alegraba sus noches tras una ardua jornada laboral y que los hacía retornar felices cada noche a casa.

En lo particular, a mí me da lo mismo si Luka gana o pierde, si ayuda a marcar o no, si los Lakers, que acabaron terceros, derrotan a Timberwolves en su serie de playoffs. Tampoco me he puesto a analizar si podrán ganar la Conferencia Oeste.

Esta vaina se trata de disfrutar al rechoncho esloveno que hace magia en la duela, mientras nosotros, sentados en el sillón, gritamos, reímos y nos asombramos con cada conejo que saca del sombrero.

Por eso, para titular esta nota, nos recordamos del 23 y de los queridos Silver Star de La Lima y su espectáculo total.

Ellos, con su música, y Luka, con la pelota naranja en sus manos.