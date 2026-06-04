Luis Palma, sin temor a Argentina y se pone un reto: "Me veo goleando"

Houston, Estados Unidos.

Palma dice que en Polonia le preguntaron por Kervin Arriaga , además, habla de que, en este nuevo proceso de José Francisco Molina , hay una enorme diferencia al anterior por el método de trabajo. “El que no corre no juega”, comentó el ceibeño quién lamentó que ahora la Liga Nacional ha decaído de una forma drástica.

Reveló que quiere anotarle a Argentina y no les tiene miedo a pesar de que los respetarán porque son los actuales campeones del mundo. Dice que habló con Keyrol Figueroa , a quien le dio consejos, pero se sorprendió que el jugador formado en las inferiores del Liverpool de Inglaterra , también lo corrigió.

El extremo del Lech Poznań de Polonia , Luis Palma , atendió la conferencia de prensa en la Selección de Honduras , y dejó muchas respuestas donde reveló la razón por la que ya no se exportan jugadores hondureños.

La ilusión de estar en la Selección y enfrentar a Argentina.

En primer lugar, gracias por estar acá, como lo decía en la concentración pasada, siempre es una ilusión venir a la Selección, representarla, muy alegre. Ya los experimentados que vienen a la Selección deben ser todos con una madurez grande. Muy alegre de enfrentar este nuevo proceso y buscar el Mundial del 2030. Enfrentamos a la campeona del mundo, será difícil, pero estamos trabajando para hacer un gran juego, esperamos que así sea.

¿Sientes que se ha unido la Selección y el país después de lo vivido?

Yo no paso muy pendiente a lo de las redes sociales de lo que dirán o no de la Selección. Espero que estemos unidos porque ustedes juegan un papel fundamental en la Selección. Espero que haya un cambio grande y podemos remar todos para el mismo lado.

Ayer hablaba David Ruiz sobre los jóvenes y hablaba de la energía de ellos ¿Cómo le han ayudado a los chicos jóvenes como Keyrol Figueroa y Dereck?

Igual aprendemos de ellos, de los jóvenes, yo con Keyrol en un entrenamiento lo corregí, igual él también me dijo de cosas por mejorar. Es importante que chicos así quieran venir a la Selección, aporten su experiencia porque son jóvenes que vienen de otro nivel de preparación de categorías menores, y todos los chicos vienen con la madurez de escuchar a los experimentados de edad. Nosotros solo le damos el plus para que puedan crecer en el fútbol.

¿En España dijiste que íbamos a ver a Luis Palma más maduro, ahora veremos una evolución en esta faceta de Palma, y cómo te imaginas el partido?

Yo me veo goleando la verdad, ya sea quien sea que me marque, me veo haciendo un buen juego en lo grupal. Debemos saber mucho de la parte táctica de cómo defender y atacar, en ese partido ante Perú todos se pusieron la 10 por ser el primer juego del entrenador, esperemos el sábado hacer un buen juego y poder anotar.

¿Cuál es el compromiso personal en esta nueva faceta en la Bicolor?

Un Luis Palma con mucha madurez, mucha responsabilidad al saber que ya representa algo diferente a la anterior, de ayudar a los jóvenes, de ayudarme a mí mismo porque sé que cuando yo estoy bien y hago todo lo que tenga qué hacer ayudo a la Selección y al equipo, esa responsabilidad la tengo que tener para estar bien porque esto es fútbol. Uno no tiene que bajar el rendimiento, en ese aspecto tengo que demostrar porqué estoy en Europa, por lo que pasó en Polonia y por lo que está pasando en los últimos días y debe verse reflejada.

¿Cómo gente de experiencia cómo hacer que los jóvenes tomen este buen ánimo?

Hemos hablado mucho con los jóvenes y los de experiencia que ahora este grupo tiene que estar unido y remar todos para un solo lado, de nada sirve que uno se luzca y los otros diez no. Tenemos que ser unidos porque así podemos alcanzar muchas cosas hasta llegar a las eliminatorias. Les digo a los chicos que se diviertan, es cierto que enfrentamos a Argentina, campeona del mundo, pero somos once contra once. No podemos ver ni alto ni bajo a Argentina, verlos con equilibrio, como ellos saben jugar al fútbol, nosotros también.

¿Van a jugar en una ciudad mundialista como Houston, duele no poder estar aquí cuando estuvieron tan cerca?

Duele, sigue doliendo y va a dolerá hasta que llegue la próxima eliminatoria al Mundial, eso va a estar allí. Hoy una persona me decía, Houston tendrá siete partidos del Mundial y se me vinieron muchas cosas a la cabeza porque pudimos estar aquí. Es de madurar, entender y sabemos que los planes de Dios son perfectos, pasó lo que pasó, nos toca trabajar con humildad y escuchar a las personas que saben de fútbol como en nuestros clubes, nos queda seguir adelante, afrontar este duelo contra Argentina pensando que vamos a ganar y lo vamos a hacer.

¿Nos llama la atención que se trabaja con intensidad porque todos lo mencionan, nos llama la atención y pregunto, no lo hacían en el proceso anterior?

Lo dije en España, lo que pasó en la eliminatoria pasada no es que no se corría, eran diferentes métodos de entreno que se respetan, uno como futbolista no le puede ir a decir al entrenador qué método usar. Aquí, ahora en este proceso el que no corre no juega, literal. El entrenador nos ha inculcado eso de recuperar la pelota en una pérdida cerca, recuperar las líneas, el segundo balón. Los entrenamientos son muy intensos que a la hora de los partidos nos servirá muchísimo.

¿Qué consejos le puedes dar al futbolista hondureño que nació en La Ceiba, Choloma, porque vemos que ahora veo que les gusta los que juegan afuera?

Seguir trabajando porque no todos los futbolistas tienen la oportunidad de jugar en el extranjero. Sabemos cómo está el país sacando lo del fútbol, Vida y Victoria descendidos, los equipos que más jugadores han sacado en los últimos años. No le puedo decir a un jugador que siga trabajando si nadie va a La Ceiba a buscar jugadores. Francis Hernández va afuera a Europa a buscar jugadores y no está mal, ya lo decía Maynor Figueroa que es importante porque en su etapa de la Selección eran la base. En Honduras tenemos jugadores de calidad para exportar cinco jugadores cada año, pero la preparación no es la adecuada. Esperemos que en estos años se pueda hacer. Necesitamos volver al foco de Europa donde digan que el jugador que está allí es hondureño, entonces, me gustaría abrirles las puertas a más jugadores en Polonia, ojalá que me pregunten por más cada día, no te diré a quién, pero ojalá que Kervin no me vaya a matar, pero me preguntaron por él en el equipo, pero que pregunten por hondureños es importante. Los chicos de Honduras, seguir adelante, la oportunidad llegará trabajando con humildad, Dios no se queda con nada, mira cada sacrificio de la gente trabajadora día a día.

¿Personalmente qué momento estás viviendo y jugando en Europa cuánto pesa nuestro pasaporte?

Cuando llegué al Celtic tenía el plus de que había estado Emilio Izaguirre allí, pero el pasaporte siempre pesa. Necesitamos volver al foco de tener más jugadores en Europa, me preguntan mucho de que cómo es Honduras, porque a mí me preguntan en el equipo por el país y les digo que de turismo o de fútbol, les digo que en Honduras un tenemos talento, pero no hay facilidades donde mostrarse. Necesitamos que la Liga Nacional, los responsables de nuestra liga la puedan mejorar porque canchas hay, pero el nivel no es el adecuado. Con mucho respeto a todos los que trabajan en la Liga, pero la liga ha decaído por eso no ha sido muy vista en los últimos años.