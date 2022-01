Buenas noticias. El futbolista hondureño Luis Palma confirmó este día que es prácticamente un hecho su salida al exterior durante el 2022.

Ha sido el propio delantero del Vida quien ha revelado detalles sobre lo que será su marcha al extranjero, por lo que no ocultó su felicidad.

“Estoy esperando esta semana para concluir lo que es el traspaso, confiando en Dios que se pueda cerrar y si se da la oportunidad, pues ir a demostrar y a dar lo mejor”, indicó el atacante en declaraciones a Diario Diez durante el partido benéfico que disputaron los amigos de Wilson Palacios y Romell Quioto.

El todavía jugador del Vida expresó que el fútbol de Europa será su nuevo destino.

“Es a un club de la primera división de Grecia, es una gran oportunidad, me gustó lo que me plantearon y bueno, esperando en Dios que se cierre”, reveló.

El joven de 21 años de edad considera que esta es la oportunidad para poder convertirse en legionario.

“Creo que es el momento, el torneo pasado no me desesperé, pude salir a cualquier lado al extranjero, pero no es a mi tiempo, es al de Dios, ya podemos decir que estamos un poco más maduros de la mente y futbolísticamente como para salir”, dijo.

Por último, Luis Palma le quiso desear el mejor de los éxitos al Vida para este 2022.

“Si me toca irme, ojalá mis compañeros puedan ser campeones con el Vida, que lo hagan por uno y por la afición”,finalizó.