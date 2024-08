Luis Enrique se cansa: la respuesta del DT sobre el debut de Mbappé en Real Madrid

¿Cómo compensa la salida de Mbappé?

En la que pueda. Si hay alguien que marca goles, no vamos a cerrarle las puertas. Basado en mi experiencia, habrá cuatro que marquen 12, que por cuatro son 42, son más que 40.

Su gran desafío es suplir a Mbappé

Es un reto apasionante, demostrar que el fútbol es un deporte colectivo. Todos conocemos a Kylian y las características como jugador, pero como entrenador, como equipo, es un reto apasionante para todos. Queremos ser protagonista en las competiciones y para ello queremos mejorar en ataque y en defensa. Mi opinión es que lo podemos hacer.

El debut de Mbappé con el Real Madrid

No lo vi. Qué pesados son los españoles, madre mía. Todavía seguís aquí. ¿Hasta cuándo? La verdad es que no contaba con que me fueras a preguntar más de Mbappé, pero tampoco tengo nada que esconder. Una persona y un jugador único, excepcional, al que he adorado. También su hermano. Le deseo lo mejor, salvo cuando juegue ante nosotros.

La falta de una estrella y el mercado

El mercado es el que es, es difícil el mercado para todos los equipos, particularmente para nosotros, que tenemos un gran equipo. Repito. El año pasado hicimos muchos fichajes. Estoy muy contento con la inmensa mayoría de los jugadores que tenemos. Tenemos plena confianza en seguir desarrollando el proyecto. El año pasado, fichamos prácticamente a un jugador por línea. Estamos abiertos a mejorar el mercado. Es complicado, porque es difícil encontrar jugadores que mejoren el nivel del equipo. El líder del equipo es el club, el PSG, los jugadores deben dar el máximo. Vamos a ser más sólidos como equipo.

Respecto a la actuación de su país, aseveró que aunque “como siempre, podría tener más medallas” hay que felicitar a todos los deportistas de la delegación española por sus muchos años de esfuerzos para llegar a París.