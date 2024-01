Luis Cruz denuncia los millones que le deben por Luis Palma

El equipo cocotero no abonó los meses correspondientes a octubre y noviembre, así como redujo el 20% de los sueldos, una situación que según comentó el empresario, ya ha sido resuelta, por lo que finalmente iniciarán los trabajos, aunque a dos semanas del comienzo del torneo Clausura 2024.

“Ya hice los pagos de las planillas, también los pagos de la inscripción en la Liga Nacional, ahora toca solventar los otros casos que tenemos en el TAS y tener todos listo para iniciar el campeonato. Entendemos la frustración de la gente, pero espero ver que, así como se quejan, que lleguen al estadio, siempre solo llegan las mismas 700 personas, para sacar un equipo a flote se debe tener un apoyo total”, comentó el jerarca rojo al programa Sin Anestesia.

El presidente ha convocado a todos los miembros de la institución, jugadores y cuerpo técnico, para iniciar la pretemporada este sábado 6 de enero. Cruz respondió a los reclamos de descuido a la institución debido a su ausencia en el país.

“Mis responsabilidades con mi empresa no me permiten estar todo el tiempo acá, tengo que atender siete edificios. Debo dedicarle tiempo al equipo, aunque no estaré involucrado físicamente siempre, pues no puedo vivir del Vida porque no me genera un centavo de ingresos. Durante el torneo pasado tuvimos nueve déficit (de taquilla), tengo que trabajar para pagar una planilla de 80 mil dólares mensual”, contestó el propietario del club ceibeño.