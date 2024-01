Cristian Cálix revela por qué fichó por Real España y su pasado en Marathón

Muy bien, hemos armado un buen equipo, no me gusta decir mucho, pero lo que se podría hacer es demostrarlo en la cancha y ojalá que podamos conseguir cosas importantes.

¿Hay presión por ser campeón?

Estar en un equipo grande, es lo que te exigen: ser campeón, ese es el objetivo del Real España.

Se habla mucho de las lesiones que te han apartado del mejor nivel, ¿qué ha pasado con ello?

No es un secreto, he tenido la mala suerte de que no me han respetado las lesiones, creo que es parte de la vida, del fútbol y aquí estamos con la cabeza en alto, ningún jugador quiere lesionarse.

¿Por cuánto tiempo firmó?

Por dos años.