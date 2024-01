Michaell Chirinos a fondo: Salida del Saprissa y su futuro

“El Diablillo” anotó el gol del triunfo, pero por razones personales no siguió vistiendo los colores de uno de los clubes más grandes de Centroamérica .

¿Ofertas de Olimpia?

“Vamos a esperar, ahorita que llegue voy a hablar con mi representante y vamos a ver qué es lo que me dice y lo que puede haber a futuro. Yo soy de la casa, nací ahí. El equipo que más amo es Olimpia, lo saben todos, vamos a ver qué pasa, todavía no he hablado con nadie, vamos a esperar”.

Pedro Troglio:

“Siempre tenemos comunicación con el profesor, todavía no hemos hablado de esto y él andaba de viaje, no quiero meterle tanta cosa en la cabeza”.

¿Por qué elegiría Olimpia?

La tranquilidad de estar cerca de mis padres, de estar feliz y de hacer una pretemporada como se debe y sabemos lo que significa Olimpia y que voy a pelear por títulos si me quedo

Se encontró a Auzmendi en el avión:

“Eso venía hablando con Agustín Auzmendi, que la mayoría de los equipos se han armado de la mejor manera y esperemos que siga creciendo para la Liga Hondureña, eso es bueno para los jugadores. Tengo comunicación con él desde hace año y medio donde nos hablamos por redes sociales, nos felicitamos cada vez que hacemos algo bueno. Me lo encuentro ahí, ese jodido venía en primera clase y yo venía en el baño, pero son situaciones (entre risas). En el fútbol lo más lindo es dejar amistad sea el rival que sea. Le deseo lo mejor”.

Visualización del fútbol hondureño:

“Ha crecido mucho, sabemos lo que ha hecho Olimpia, es de admirar. Motagua hizo un buen torneo. Ahora con la reincorporación de Diego (Vázquez) que ha traído jugadores que conoce bien, veremos qué pasa y esperemos que sea un gran torneo”.