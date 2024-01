Alenis Vargas revela cuánto ganaba en Olimpia y el legionario que lo aconseja

Es una gala organizada por la MLS donde seleccionaron a 10 jóvenes promesas de la Liga y gracias a Dios, de acuerdo a las actuaciones que tuve, me seleccionaron. Hacen un draft donde ven los highlights de los futbolistas y los directivos del club me notificaron que por esa razón debía irme a Miami antes de tiempo. Terminando el evento, viajaré a Kansas para integrarme a la pretemporada.

Tenía cinco años sin verla, fue hasta en vacaciones del año pasado donde nos pudimos reencontrar en una ciudad. Solo estuvimos juntos tres días, me hubiese gustado que se diera de otra manera. Hubo mucha emoción y lágrimas, ella siempre estuvo pendiente de mí, queriéndome ayudar. Si no hubiese llegado al Kansas, también habría inmigrado, sobre todo, por deseo de mi mamá. Mis papás pensaban que me fuera hacia allá.

Esa siempre fue la meta, pero uno no podía darlo por hecho hasta poner la firma. Hasta cierto punto me tomó de sorpresa, pero en un momento se convirtió muy obvio porque los mismos entrenadores de las reservas y equipo principal me comentaban que me iban a subir.

¿Sufrían problemas económicos en la familia?

Exacto... a veces no había de dónde, tampoco es que faltó la comida, pero no había lujos. Estrenos no habían en diciembre, pero tampoco se sufrió.

¿Qué hubieses sido de no haber alcanzado a ser futbolista?

Pues yo me gradué del colegio, saqué bachiller de electricidad en el Técnico Morazán, pero no creo que me hubiera dedicado de lo que estudié, probablemente, hubiese emigrado a los Estados Unidos.

¿No pensaste que llegarías a ser futbolista?

Sí, porque era la salida que tenía en la vida. Pero tuve suerte de tener un chispazo y fichar por Kansas. Antes pensaba en emigrar a los Estados Unidos y ahora estoy jugando allá. Todo fue por el sacrificio, fue muy difícil, creo que el paso por Costa Rica, donde también la pasé bien, no fue del todo color de rosa, pues no pude jugar por el tema papeleo, solo entrenaba. Los compañeros eran conscientes lo que podía hacer, pero no podía jugar, me sentía amarrado.

¿Cómo se dio tu fichaje por el Kansas City II?

Estaba en Costa Rica haciendo pretemporada con el Cartaginés. En un día de esos, mi agente me comentó que llegarían unos visores de algunos equipos, destaqué y le llamé la atención al ojeador de Kansas, a lo que decidieron llevarme en condición de préstamo, al final, me los terminé ganando. Pasó de la nada, de un día para otro, solo me dijeron “póngase vivo que mañana llegan a verlo”.

Mucha gente no lo sabe, pero pasaste por las filas de dos equipos grandes de la Liga Nacional y te dejaron ir...

Estuve en el 2020 en el Real España. De hecho, jugué un amistoso contra la Selección. Me tuvieron para ficharme en reservas. Yo me quería quedar, soy de San Pedro Sula. Todo pintaba para que me quedara, pero de repente me quitaron, me desesperé, estaba a un paso de quedarme, no me dejaron, dejé de ir, regresé a la Academia de Leones y, en ese año, llegó Olimpia, me vieron y me llevaron.

¿En Real España le dijeron la causa de su no fichaje?

Nunca me dijeron, nunca supe por qué, simplemente me apartaron, estaba en el equipo de reservas y un día para otro te toca con los de prueba, me enviaron de vuelta con las 70 personas. Entonces, ¿para qué me quedo aquí? Si ya me tenía en planes.