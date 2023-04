Alvarado palpita el Mundial Sub-20: revela por qué no llamó a Osorto

A pesar de que no hay una fecha oficial para el inicio del Mundial Sub-20 de la FIFA, la selección de Honduras sigue trabajando en microciclos en la zona norte del país.

Luis Alvarado es el encargado de la manija de la “Mini H”. El excapitán de Honduras Progreso brindó detalles de lo que se viene para la “H” de cara a la justa mundialista que podría realizarse en Argentina.

Reveló la verdadera razón futbolística del por qué no convocará a Roberto Osorto y sobre lo mucho que le ha cambiado la vida a futbolistas hondureños tras el post premundial que se disputó en el 2022.

- Declaraciones de Luis Alvarado -

Actualidad de la Sub-20 de Honduras previo al Mundial:

“La verdad que es un poco incierto el futuro del Mundial, ya que sabemos que no se va a jugar en Indonesia. De inicio se jugaba el 20 de mayo para iniciar el Mundial, pero no creo que se juegue el 20 de mayo, porque hasta hoy no se han anunciado las sedes, seguimos trabajando y tenemos que optimizar el nivel de nuestro equipo para competir”.

Se habla de Argentina:

“Al igual que ustedes escuchamos un fuerte rumor sobre Argentina, quien alzó la mano, esperamos la oficialización de FIFA, sabemos que es no es una decisión fácil albergar un Mundial. A nosotros como selección de Honduras nos gustaría que se juegue en el Continente Americano”.