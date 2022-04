No era un milagro que el Villarreal se fuera al descanso con 0-0, pero casi. Los de Emery no fueron arrollados, pero no estaban disputando el partido. Eran un espectador más de los 53.000 en el estadio. Y eso ante Anfield y el que seguramente sea el mejor equipo de Europa no vale.

El Villarreal no cambió el plan en la segunda mitad y la suerte cayó del lado inglés. Una entrada de Henderson por el perfil derecho llevó al capitán a centrar.

La pelota tocó en Estupiñán lo justo para envenenarse y pillar saliendo a Rulli a por el centro. No pudo reaccionar a tiempo. Rozó el balón a contrapié sin poder despejarlo.