Liverpool recupera la memoria y logra su primer triunfo en la Premier

Londres, Inglaterra.

Con el rutilante y último fichaje en el banquillo, el francés Bradley Barcola, el atacante sueco Alexander Isak se reivindicó con un doblete temprano que condicionó el partido y terminó por dar la primera victoria del curso al Liverpool, la primera que logra con el técnico español Andoni Iraola en el banquillo. Isak fue en su día la contratación más cara de la Premier cuando dejó el Newcastle y marchó a Anfield. Pero su rendimiento hasta ahora no ha estado al nivel de la exigencia que presume la alta cuantía. En el cierre del mercado el Liverpool no ha ahorrado en Barcola, procedente del PSG que entró por primera vez en la convocatoria de Iraola que no había pasado del empate en sus dos partidos de Premier. Contra el Newcastle y contra el Nottingham Forest.

La visita a Ipswich, un recién ascendido, apuntaba a propicia. Y así fue. En menos de diez minutos el Liverpool, que el miércoles jugará contra el Atlético Madrid en la Liga de Campeones, dejó más que encarrilado el partido. Dos goles de Isak con dos malas decisiones del meta local, Kjell Scherpen. El primero a los siete minutos, en un robo de balón visitante que ejecutó una rápida transición. Balón a Cody Gakpo y asistencia a Isak que efectuó un tiro cruzado, no muy esquinado, que sorprendió al meta. El siguiente fue dos más tarde, cuando otra vez el neerlandés rompió la adelantada zaga del Ipswich e Isak, en el área, vio a Scherpen fuera de la portería. Tiró a gol. El balón entró. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El cuadro de Anfield empezó a asegurar el reencuentro con el triunfo. Seis partidos, cuatro del pasado curso y dos de este, llevaba seguidos el Liverpool sin ganar en Premier. Y derribó la fortaleza de su rival como local que no había perdido ninguno de sus últimos veinte partidos en Portman Road. Dominik Szoboszlai pudo hacer el tercero a los veinte minutos y los locales acortar las distancias a la media hora en un cabezazo de LEif Davis. A la hora de juego entró en acción Bradley Barcola que ocupó el lugar de Víctor Muñoz, con poco protagonismo en el duelo. El ritmo ya había bajado. El Ipswich tuvo más protagonismo pero con el partido bajo control para los reds.