Drama total: Alejandro Reyes falla penal polémico para Motagua

Tegucigalpa, Honduras.

El duelo entre Motagua y Génesis continúa dejando emociones intensas en la jornada 6 de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional, en un partido que ha cumplido con las expectativas de ser vibrante, disputado y de constante ida y vuelta. Con el boleto a la Gran Final en juego, ambos equipos han salido a proponer desde el primer minuto.

El marcador ya reflejaba la paridad en el encuentro tras los goles de Giancarlo Sacaza para Motagua y Carlos Arzú para Génesis PN, pero el momento clave del partido llegó en el segundo tiempo, cuando una acción dentro del área cambió por completo el ritmo del compromiso.

Al minuto 53, el árbitro Luis Mejía sancionó inicialmente un penal a favor del conjunto azul, aunque la jugada fue revisada tras la intervención solicitada por Génesis, que reclamaba una posible interpretación errónea de la acción. La tensión creció en el terreno de juego mientras se analizaba la jugada en el sistema de asistencia.