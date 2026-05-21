Farioli lanza advertencia: “Vamos a ir a Tegucigalpa a levantar la copa”

San Pedro Sula.

A las puertas de encarar encarar el último partido del torneo, Farioli se ilusiona tras salvar al monstruo y sueña con poder llegar a la capital a levantar la corona.

El jugador argentino se recuperó en un momento muy importante para el cuadro verdolaga , la cita llegó y el volante la aprovechó con un potente remate de larga distancia para poner el 1-1 en la final de ida.

La noche de la final de ida se adornó con un golazo de Brian Farioli , un futbolista que no la pasó nada bien a lo largo de todo el campeonato tras ver el desarrollo del torneo desde las gradas por culpa de las lesiones .

"Queríamos ganar, queríamos sacar la ventaja, pero bueno, como se dio el partido, también termina quedando bien el resultado, porque fuimos el equipo que insistió, el que quiso ganar el partido, el que creó situaciones, la verdad que por ahí nos faltó un poco más de paciencia, un poco más de juego, que lo que veníamos haciendo había sido bastante, bastante, bastante bueno, pero como dije recién en la entrada, estamos todos en la misma, el partido sigue cero a cero, así que nada, vamos a ir a Tegucigalpa a hacer un buen encuentro e intentar levantar la copa".

Así expresa el sentimiento de anotar el gol del empate que les permite seguir aspirando en pelear la vuelta en el Chelato Uclés, donde advierte a Motagua.

"Una felicidad enorme, lógicamente que marcar dos goles seguidos no me había pasado nunca, así que nada, la verdad que el estadio estaba llenísimo, espectacular, un ambiente bárbaro, la gente de San Pedro lo copó al estadio, así que nada, feliz por lo personal y por el grupo para poder empatar ese partido que si no íbamos en desventaja iba a ser complicado, duro, y nada, confiar en nosotros, en el equipo, en el trabajo, porque no cualquiera llega a dos finales consecutivas, así que nada, vamos a ir a Tegucigalpa a levantar las copa si Dios quiere".

Farioli viene de una etapa muy dura de lesiones, pero la vida le da una nueva oportunidad para llevar al monstruo a la pelea del título del torneo Clausura.

"Feliz, porque claramente no se lo he deseado a nadie, son cosas muy duras, me pasaron dos veces seguidas la misma lesión, en el 2023, me había comprado un equipo de México en el Necaxa y no pude viajar, ahora me pasó esto en un nivel bastante fuerte, bueno, y la verdad que esas cosas duras cuestan un montón, cuestan un montón porque es una lesión larga, con dolores, con malestar, es una lesión de siete o ocho meses, muy complicada, y más cuando te pasan dos veces seguidas como me pasaron a mí, pero bueno, es la resiliencia de uno, claramente, esa es mi palabra, no hay otra y hay un Dios que ve todo y nos va a ayudar claramente".

El jugador del cuadro verdolaga se ilusiona y no se presiona de cara a un partido trascendental y que definirá el nuevo monarca del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

"'Para mí son los tipos de partidos que me gusta jugar, este es el potrero que tengo yo y que me gusta a mí, realmente, así que, que nada, la verdad que gracias a Dios tampoco me esperaba tener este nivel porque después de una lesión tan larga y volver a jugar no es tan fácil porque me ha pasado lo que quería, pero nada, feliz porque la verdad que tuve un emprendimiento muy importante para el equipo y realmente también en lo personal me cae a gusto".

Y agrega: "Sí, sin duda que después de todo lo malo viene lo bueno, claramente que una vez que pasan todas estas cosas, algo bueno tiene que llegar, lógicamente, así que la verdad que nada, que la gente confíe, que estemos todos juntos como lo venimos haciendo, puedo repetir, no cualquier equipo llega a dos finales consecutivas, se mete en centroamericana cuando este torneo no nos fue tan bien y hoy estamos acá, así que nada, estamos iguales. Estamos empatados claramente en el marcador, así que nada, vamos a ir para allá y vamos a intentar y vamos a hacer todo lo posible para levantar la decisión".

Para Farioli no es prioridad que se él quien marque el tanto del título, lo principal es que su equipo logre el objetivo de llegar a la capital y puedan conquistar el campeonato.

"Ojalá que sí, claramente, que marque quien fuera, el que sea, pero que marquemos y podamos meter ese triunfo que tanto deseamos porque realmente que este equipo ha pasado muchas malas en este torneo, la verdad, muchas lesiones, muchos chicos que han quedado afuera, problemas extras, futbolísticos y un montón de cosas y este equipo siempre se mantuvo fortalecido y bueno, acá estamos. Así que nada, ojalá que Dios quiera nos ayude y podamos levantar la décima que es lo que quiere toda la gente y nosotros mismos porque somos los actores principales".