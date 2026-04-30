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Formato y reglamento: claves de las triangulares de la Liga Nacional de Honduras

La emoción del campeonato entra en su fase más decisiva con la llegada de las triangulares en la Liga Nacional de Honduras.

Formato y reglamento: claves de las triangulares de la Liga Nacional de Honduras

La primera división del fútbol hondureño se pone al rojo vivo.
Tegucigalpa, Honduras

Tras la dramática finalización de la jornada 22 que significó el cierre de las vueltas regulares del torneo Clausura donde el Victoria descendió a segunda división, las triangulares quedaron definidas.

El grupo A estará conformado por Real España, Olimpia y Marathón mientras que el grupo B: Motagua, Génesis PN y Olancho FC luego del sorteo realizado tras la finalización de la jornada 22.

¿CÓMO SE JUGARÁN LAS TRIANGULARES?

Para la segunda fase del torneo Clausura, cada equipo jugará 4 partidos, 2 como local y 2 de visita. Los juegos de las triangulares serán de la siguiente forma. Y todo comienza el fin de semana.

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ASÍ SE DEFINEN A LOS FINALISTAS

Si existe empate en puntos en la fase de triangulares avanzará el equipo a la gran final el que cumpla con los criterios de desempate en el orden siguiente.

PRIMERO: Si los equipos 1 y 2 de la fase 1: clasificatoria, terminarán empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 y 6 gozarán del punto invisible ó/ extra que les otorgaría el derecho de ser ganadores de la fase 2: Triangulares.

SEGUNDO: En el caso de empate en la fase 2: triangulares de los equipos que ocupen las posiciones 3, 4, 5 y 6 avanzará el que obtenga mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos en la fase 2.

TERCERO: De persistir el empate aún aplicando los criterios que anteceden, Se tomarán los siguientes criterios:

A: Mayor número de goles anotados en la fase 2: triangulares.

B: Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (todas las fases).

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C: Mayor diferencia de goles en su serie particular (todas las fases).

D: Mayor número de goles anotados como visitante, en su serie particular (todas las fases).

E: (Fair Play) Menor cantidad de puntos acumulados sobre las tarjetas amarillas y rojas de cada equipo ha obtenido durante la serie particular (todas las fases), observando los siguientes parámetros:

Tarjeta Amarilla equivaldrá a 1 punto.

Tarjeta Roja equivaldrá a 2 puntos.

F: Sorteo efectuado por la Liga Hondubet.

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Redacción La Prensa
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