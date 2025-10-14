  1. Inicio
Increíble protesta: Comenzó el partido y CD Choloma se negó a jugar por una razón

Peculiar protesta de la plantilla del equipo maquilero en el duelo que dio inicio a la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

  • 14 de octubre de 2025 a las 19:44 -
  • German Alvarado
Choloma, Honduras.

Tras la actividad de la selección nacional de Honduras por las eliminatorias de Concacaf, sin tiempo que perder la noche de este martes volvió la Liga Nacional y comenzó la jornada 14 con el duelo CD Choloma vs Lobos de la UPNFM.

El inicio de esta nueva fecha nos dejó uno de los momentos más surrealistas de los últimos años en la primera división del fútbol hondureño ya que la plantilla del conjunto cholomeño se rebeló contra su propia directiva y realizaron una curiosa protesta por la falta de pagos.

El balón comenzó a rodar por parte de los jugadores de la UPNFM, pero de forma sorpresiva para todos los futbolistas del CD Choloma se negaron a jugar en el inicio del partido realizado en el estadio Rubén Deras de la ciudad de las maquilas.

Los chicos del conjunto recién ascendido a la Liga Nacional decidieron en pleno terreno de las acciones no moverse, por lo que los de la visita respetaron dicha decisión y entre ellos comenzaron a darse pases.

La peculiar protesta de los locales duró un minuto e inclusive al ingresar al césped al momento de posar mostraron una pancarta con la frase: "El juego se termina cuando no pagas. Respeta nuestra profesión, respeta nuestros derechos".

Tras un minuto de la queja, el juego siguió con su actividad normal pero nos dejó una acción que siempre se recordará en la primera división del balompié catracho.

Cabe recordar que desde hace varios días los jugadores del CD Choloma han denunciado que llevan ya dos meses sin recibir sus salarios, situación que ha generado tensión interna y que amenaza con afectar directamente el desempeño deportivo del equipo en el campeonato.

La crisis se agrava debido a la falta de claridad en el mando administrativo del club. Actualmente, el CD Choloma cuenta con tres presidentes en funciones, lo que ha generado confusión y un vacío de autoridad.

La pancarta que portaron los jugadores del CD Choloma donde evidencian su malestar por la falta de pagos.

 (Fotos Neptalí Romero.)

En el entorno del club, los seguidores han expresado su malestar en redes sociales, pidiendo que se aclare quién tiene el mando real y que se priorice el pago de los salarios de los jugadores.

Inclusive el experimentado Mario Martínez, fichaje para la presente campaña, tomó la decisión de hacerse a un costado y no seguir con el equipo.

