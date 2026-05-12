Jairo López reconoce superioridad de Motagua tras dura derrota de Olancho FC

Liga Nacional de Honduras vivió una intensa cuarta jornada de las triangulares del Clausura 2026, donde Olancho FC cayó en condición de local ante Motagua, en un duelo en el que el conjunto capitalino impuso condiciones desde el arranque y terminó llevándose tres puntos clave en la lucha por la clasificación.
Tras el encuentro, el técnico Jhon Jairo López fue claro al reconocer la superioridad del rival, señalando que su equipo fue superado en todas las líneas y que el principal factor de la derrota estuvo en el aspecto físico, especialmente por la falta de recuperación tras el último compromiso. Aun así, el estratega evitó individualizar culpas y defendió el esfuerzo de sus jugadores en un partido que, según él, se vio condicionado desde lo físico.
Pese al tropiezo en casa, Jairo López dejó en claro que Olancho aún mantiene opciones en la triangular y que todo se definirá en la última jornada. El entrenador insistió en que su equipo seguirá compitiendo hasta el final, confiando en revertir la situación en el cierre del grupo y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en el torneo.
CONFERENCIA DE PRENSA
Profesor, buenas noches. Hemos visto dos versiones de Potros, una durante las vueltas regulares y otra durante la triangular. ¿En qué momento todo ello se perdió o dejó de hacer lo que venía haciendo en casa?
Hoy Motagua nos superó, esa es la realidad. Nos superó en todo momento, desde el primer minuto hasta el último, en la mitad del campo, en la defensa y arriba. Yo no voy a juzgar a ninguno de mis jugadores, eso sí lo tengo claro. Siempre fuimos a competir en cualquier lado, aquí competimos, intentamos hacer las cosas. Hoy no nos salió porque al frente teníamos un rival que nos sometió y, en base a eso, yo no tengo ninguna crítica hacia mis jugadores, porque hace 72 horas éramos los mejores y ahora ya no.
El equipo creo que se ha mantenido compitiendo, todavía tenemos chance. Todo el mundo daba por muerto a Motagua y hoy ya tiene chance de llevarse la liguilla. El viernes nos vamos a jugar la última final, son tres puntos los que están en juego y si nosotros tenemos la capacidad de levantarnos —como lo hicimos con Génesis cuando perdimos y luego fuimos a Tegucigalpa a ganarle a Motagua— pues ganando sumaríamos seis puntos y dejaríamos a todos con cuatro.
Ese es el fútbol, y seguramente hoy dan favorito a Motagua porque se lo merece. Hoy dio un golpe de opinión fuerte, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Lo único que les puedo decir es que nos vamos a ir a La Paz a pelear ese partido, y si mi Dios nos tiene para llegar y avanzar a la final, nos tendrá; y si no, nosotros vamos a hacer el trabajo. Hoy no le voy a criticar a ninguno de mis jugadores porque creo que lo intentaron a su forma. A lo mejor me equivoqué, porque al final teníamos un rival que nos sometió. Pero bueno, ese es el fútbol, así son las cosas, y no le voy a criticar nada a mis jugadores.
-- Después de ganar en la capital, muchos esperaban que Olancho diera un golpe de autoridad en casa. ¿Por qué se vio tan anulado hoy su equipo? ¿Pasó por rendimientos individuales, comenzó en la parte táctica? ¿Por qué pasó?
Para mí también es parte importante la recuperación. Nosotros no nos alcanzamos a recuperar bien. Nos encontramos a un Motagua físicamente mejor, y lo demostró en los 90 minutos —o en los 100 minutos que se jugaron— y a nosotros nos costaba eso. Errábamos balones muy fáciles de entregar, de evolucionar hacia adelante, y la perdíamos. No tuvimos opciones claras de gol tampoco porque no generábamos esos espacios ni los aprovechábamos. Y cuando perdíamos la pelota, no había esa respuesta física para ir a presionar y robar en campo contrario. Lo que puedo decir es que hubo un equipo al frente que nos superó, y nosotros lo intentamos de todas las formas: generando juego por la mitad, por las bandas, tirando pelotazos, pero no nos daba.
Más que ganarnos en lo táctico, creo que nos ganan en la parte física. No había respuesta del grupo, el equipo estaba maniatado, con las piernas pesadas. Ni siquiera habían pasado las 72 horas completas y eso nos fue costando. En el segundo tiempo intenté hacer algunos revulsivos con tres cambios para darle aire, pero ya nos encontramos a un Motagua que, tras el segundo gol, se replegó y no encontramos espacios. Al final pasó lo que pasó.
-- ¿Qué tanto le pesó ese cambio táctico de “Cachita”? Sabemos que usted es el técnico, y como ha mencionado, fueron los mejores el fin de semana y ahora se vio otra cara de Olancho.
Después del partido, cada uno tiene su análisis. Yo cuando hago los cambios los hago para mejorar, y si no dan resultado, no me puedo arrepentir de lo que intenté hacer ni de los jugadores que utilicé. Cuando vengo aquí, piden que meta a “Cachita”; cuando lo meto, dicen que por qué lo meto. Después del partido todos son sabios, pero yo los tengo día a día y sé lo que me pueden dar.
Hoy jugaron, si no estoy mal, 45 minutos Cachita y 45 minutos Camello. ¿Ustedes vieron algún cambio? Entonces, ¿qué me pueden preguntar a mí? Si me dicen que lo metí faltando cinco minutos, pues no te va a dar tiempo. Vamos a evaluar: ¿Sánchez respondió en el primer tiempo? No. ¿Camello respondió en el segundo? No. ¿Cachita respondió en el primero? No. Y así puedo seguir con todos.
Yo tengo los jugadores para meterlos, si no dan, pues no puedo hacer más. Machuca en Tegucigalpa entró y provocó un penalti con el que ganamos. Clayvin sostuvo hasta donde pudo, Sánchez aguantó hasta donde pudo. Yo hago los cambios para mejorar; a veces se nota y a veces no. Yo no me voy a arrepentir de absolutamente nada acá en Olancho. Hemos hecho una campaña muy buena, aún nos queda un partido y seguimos soñando.
Seguramente en años anteriores, después de las primeras dos fechas, el equipo ya estaba desahuciado. Hoy los tenemos soñando, y eso es producto de construir una familia, un equipo, de rotar, de dar oportunidades a los jugadores para que se muestren. Para eso los contratan. A mí me contratan para probarlos, pero si a veces dan y otras veces no, ¿qué puedo hacer?