Liga Femenina Honduras inició: Marathón La Prensa con goleada y Under triunfa

San Pedro Sula, Honduras.

Uno de los más resonantes de la jornada lo protagonizó Marathón La Prensa , por el grupo B de la zona norte y occidente de Honduras, que tuvo un debut soñado ante su afición en el estadio Yankel Rosenthal. El conjunto verdolaga mostró contundencia y buen fútbol para imponerse con autoridad 5-0 sobre el CD Rosa Lilas , firmando así la victoria más amplia del inicio del campeonato.

El torneo, dividido en dos grupo A y B, comenzó con seis encuentros correspondientes, dejando resultados ajustados, remontadas y también goleadas que empiezan a perfilar a algunos equipos como candidatos desde las primeras fechas.

La segunda edición de la Liga Nacional Femenina de Honduras ya está en marcha. Este domingo 15 de marzo se levantó el telón del campeonato con una jornada inaugural cargada de emociones, goles y partidos disputados en diferentes puntos del país, marcando el inicio de una nueva temporada que reúne a un total de 23 clubes en busca del protagonismo en el fútbol femenino hondureño.

Katherine Mejía se despachó un doblete en el encuentro, además anotaron un tanto las jugadoras: Kimberly Barahona, Isaula y Denise Madrid.

El equipo sampedrano dominó el compromiso de principio a fin, generando peligro constante en el área rival y dejando claro que buscará ser uno de los protagonistas en esta segunda edición del torneo femenino.

En otros compromisos de la jornada también hubo encuentros muy cerrados. En el Grupo A, correspondiente a la zona centro y sur de Honduras, AD Soledad logró un importante triunfo como visitante al vencer 2-1 a Génesis La Paz, mientras que Fénix Sports protagonizó uno de los partidos más vibrantes de la fecha al imponerse 4-3 sobre FC Panamericano en un duelo cargado de goles en Tegucigalpa.

Por su parte, en el Grupo B, Real España tuvo que conformarse con un empate 1-1 ante CD Santos, en un partido equilibrado donde ambos equipos buscaron quedarse con los tres puntos. Imprenta Dania también comenzó con el pie derecho tras vencer 1-0 a Euro Sport, mientras que CD Under, vigente campeona de la primera edición, consiguió una sólida victoria 2-0 frente a Zamora FC.

La jornada inaugural dejó buenas sensaciones en cuanto al nivel competitivo de los equipos y confirma el crecimiento que continúa teniendo el fútbol femenino en el país rumbo a su profesionalismo. Con 23 clubes participantes, la liga busca consolidarse como una plataforma para el desarrollo de nuevas jugadoras y para fortalecer la estructura del balompié femenino hondureño.

Con el torneo apenas comenzando, los equipos ya dejaron claro que cada punto será clave en la lucha por avanzar en la competición, mientras que clubes como Marathón La Prensa arrancan enviando un mensaje claro tras su contundente presentación en el Yankel Rosenthal. La Liga Nacional Femenina promete otra temporada llena de emoción y crecimiento para el fútbol femenino en Honduras.