Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid triunfa ante Villarreal y se baja al Barcelona

Real Madrid volvió al liderato de la Liga Española 2025-2026 de manera momentánea luego de triunfar este sábado 3-1 contra el Villarreal por la octava jornada en el estadio Santiago Bernabéu.

Dos goles del brasileño Vinicius -el segundo de penal- y uno de Kylian Mbappé le dieron la victoria a los de Xabi Alonso en un partido complicado en el que el Submarino Amarillo se quedó con 10 hombres en el minuto 77 por doble amonestación del lateral Santiago Mouriño.

Los merengues vuelven así al camino del triunfo tras la dolorosa derrota (5-2) frente al Atlético de Madrid en el derbi. Esta es la séptima victoria del Real Madrid en ocho partidos.

Real Madrid llega a 21 puntos y se coloca en la cima de la tabla de posiciones provisionalmente, desbancando al Barcelona, ahora segundo con 19 unidades. Villarreal es tercero con 16 y el Elche es cuarto con 13.

El Barça de Hansi Flick puede recuperar el primer puesto de LaLiga el domingo cuando visite al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, a partir de las 8.15 am, hora de Honduras.

Los azulgranas no contarán con Lamine Yamal, quien estará de baja entre dos o tres semanas tras recaer de su lesión en el pubis. Joan Garcia, Ter Stegen, Gavi, Fermín, Raphinha son las otras bajas de los culés.

El Atlético de Madrid, sexto con 12 puntos, visita el domingo al Celta de Vigo (1.00 PM).