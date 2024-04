Parrilla One clasifica a octavos y el Lone de Costly se complica en Liga de Ascenso

Los parrilleros llegaron líderes a este duelo en el recinto sampedrano y buscaban sellar el primer lugar del Grupo C y la clasificación a octavos de final de la Segunda División .

¡Comenzó la jornada 9! Este viernes arrancó la maratónica novena fecha del Torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional de Ascenso . El estadio Olímpico albergó el duelazo entre Parrillas One vs Lone FC el cual acabó con empate 1-1.

Pero fue el cuadro local que pegó primero a través del ex Olimpia Gerson Rodas, quien en el minuto 23 castigó la portería de Parrillas One. El volante soltó un tremendo derechazo colocado al centro del arco rival.

Los parrilleros no se asentaron bien en el compromiso, no pudieron encontrar la igualdad y Lone estuvo más cerca del segundo tanto en el epílogo del primer tiempo en el que Carlo Costly, mundialista con la Selección de Honduras, no arrancó de titular.