Definidas las fechas de las finales de la Liga de Ascenso

El Paraíso, Honduras.

La directiva de la Liga de Ascenso definió este día las fechas y sedes de la esperada Gran Final que determinará al nuevo equipo que ocupará un lugar en la primera división del fútbol hondureño para la próxima temporada. Los protagonistas de esta historia ya están definidos. El poderoso Estrella Roja de Danlí y el sorprendente CD Hondupino de Trojes, medirán fuerzas en una serie que promete grandes emociones para quedarse con el boleto a la Liga Nacional de Honduras, ocupando el puesto que dejó vacante Victoria tras su descenso. La mesa está servida para un enfrentamiento que promete sacar chispas en el departamento de El Paraíso.

El partido de ida se disputará el próximo domingo 31 de mayo en el estadio Raúl Moncada de Trojes, El Paraíso, donde el CD Hondupino ejercerá su condición de local y buscará sacar ventaja frente a su afición. Mientras tanto, el duelo definitivo se jugará una semana más tarde, el sábado 6 de junio, en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí con el Estrella Roja siendo anfitrión, escenario donde se conocerá oficialmente al nuevo integrante de la Liga Nacional de Honduras. Las autoridades de la Liga de Ascenso informaron además que los horarios oficiales para ambos compromisos serán definidos en los próximos días tras una reunión con los representantes de los dos clubes finalistas.

El camino hacia la gran final

Estrella Roja: El conjunto danlidense aseguró su presencia en esta instancia decisiva desde finales del año anterior, luego de completar una sólida campaña que lo llevó a coronarse campeón del Torneo Apertura 2025 tras derrotar a Real Sociedad. Ese título le permitió asegurar su boleto a la finalísima y esperar al campeón de la segunda parte del año.