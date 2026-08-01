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Lewandowski se estrenó como goleador: se destapa con doblete y remontada en MLS

El delantero polaco se estrenó como goleador en el duelo entre el Chicago Fire y el Charlotte FC en la MLS y lo hizo con un doblete.

Estados Unidos.

El polaco Robert Lewandowski comienza a mostrar su poderío en la ofensiva y este sábado 01 de agosto se estrenó como goleador en casa este sábado con un doblete en la victoria del Chicago Fire contra el Charlotte (2-1).

El exjugador del Barcelona ya se había estrenado en la MLS, pero no tuvo la fortuna para romper las redes. Fue hasta disputar su primer partido como local en la liga estadounidense.

Sin embargo, el Chicago Fire comenzó con el pie izquierdo tras la anotación encajada del español Pep Biel, quien adelantó al Charlotte en el minuto 18.

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Sin embargo, apenas pasaron 93 segundos antes de que Lewandowski empatara con un perfecto disparo raso de pierna derecha que fulminó al meta en el primer poste.

En la reanudación, el polaco completó su doblete personal al aprovechar una asistencia del finlandés Robin Lod para superar al portero con un gran remate cruzado dentro del área.

Con esos dos tantos, el Chicago Fire logró firmar un nuevo triunfo en la MLS y se coloca en el cuarto puesto de la Conferencia Este con 29 puntos. Está por debajo del Nashville con 40, Inter Miami 38 y New England con 30.

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Redacción La Prensa
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