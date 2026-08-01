Lewandowski se estrenó como goleador: se destapa con doblete y remontada en MLS

Estados Unidos.

El polaco Robert Lewandowski comienza a mostrar su poderío en la ofensiva y este sábado 01 de agosto se estrenó como goleador en casa este sábado con un doblete en la victoria del Chicago Fire contra el Charlotte (2-1).

El exjugador del Barcelona ya se había estrenado en la MLS, pero no tuvo la fortuna para romper las redes. Fue hasta disputar su primer partido como local en la liga estadounidense.

Sin embargo, el Chicago Fire comenzó con el pie izquierdo tras la anotación encajada del español Pep Biel, quien adelantó al Charlotte en el minuto 18.