Legionario se presenta en el entrenamiento de Olimpia y enciende rumores

El entorno de Olimpia se sacudió este día con una visita inesperada. Uno de los legionarios que estuvo por la MLS, Europa y Asia en los últimos años se presentó en el entrenamiento del club albo, generando de inmediato ilusión y especulación entre aficionados y medios. Actualmente el futbolista se encuentra como agente libre, una condición que le permitiría negociar y firmar con cualquier equipo en este momento. Su presencia en la práctica del León no pasó desapercibida y rápidamente encendió los rumores sobre un posible regreso al conjunto capitalino. Se trata de Deybi Flores, quien llegó directamente al entrenamiento de Olimpia, un movimiento que no estaba en agenda y que sorprendió tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico.

Su aparición refuerza las versiones de un posible acercamiento con la institución, en medio de un mercado donde su nombre ha estado ligado a varios destinos. En las últimas semanas, el volante también había sido vinculado con un posible retorno a la MLS, lo que hacía pensar que su futuro estaría nuevamente en el extranjero. Sin embargo, su presencia en el Centro de Alto Rendimiento de Olimpia podría cambiar el panorama.