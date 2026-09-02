Lautaro Martínez admite oferta del Barcelona y sorprende con su respuesta

Milán, Italia.

Lautaro Martínez habló por primera vez sobre los rumores que lo colocaron como una de las alternativas del Barcelona para reforzar su ataque, luego de que el conjunto azulgrana no pudiera avanzar en su intento por fichar a Julián Álvarez. El capitán del conjunto italiano acudió a la Gran Gala del Calcio, donde atendió a Sky Sports Italia y fue consultado directamente por las informaciones que lo vincularon con el Barcelona durante los últimos días del mercado de fichajes.

Lautaro reconoció que existió interés en torno a su nombre y que los rumores tenían fundamento, pero explicó que en ningún momento cambió su postura. El argentino decidió permanecer en el Inter, club que considera una parte fundamental de su carrera y donde actualmente ejerce como uno de los grandes referentes del equipo. “Cuando llegan estas ofertas y estas llamadas, siempre es un placer, porque uno trabaja para mantenerse en la cima. Los rumores eran ciertos, pero tengo las ideas muy claras: he querido quedarme aquí con mis compañeros y con esta afición”, manifestó el atacante argentino. Durante la conversación, el delantero también dejó una declaración que ilusiona a los aficionados del Inter. Lautaro aseguró que estaría dispuesto a permanecer en el club durante toda su carrera, aunque reconoció que en el fútbol las circunstancias pueden cambiar rápidamente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Me quedaría para siempre y, mientras me quieran, me quedaré aquí. Pero en este trabajo ya lo sabemos: cuando ya no sirves, te echan”, expresó el capitán interista.

Las palabras del argentino reflejan el vínculo que ha construido con el club italiano desde su llegada. Lautaro se ha convertido en una de las principales figuras del Inter y, con el paso de los años, pasó de ser una joven promesa a convertirse en el referente ofensivo y capitán del equipo. El delantero volvió a remarcar que su prioridad es continuar haciendo historia con el conjunto italiano y afrontar la temporada 2026-27 como uno de los líderes del vestuario. “El Inter para mí es todo: orgullo, felicidad y ganas de seguir adelante. He vuelto a elegir quedarme aquí, quiero hacer grandes cosas en el Inter”, afirmó. De esta manera, Lautaro Martínez despejó las dudas sobre su futuro y dejó en claro que, pese al interés que pudo existir desde otros grandes clubes europeos, su decisión fue continuar en el Inter de Milán.