Yamal disfruta de sus vacaciones en América y sorprende con camiseta de una selección sudamericana

Bogotá

El futbolista español Lamine Yamal continúa sus vacaciones por Colombia con la visita este jueves a Medellín, capital del departamento de Antioquia, a donde llegó vestido con la camiseta amarilla de la selección cafetera para disfrutar de la Feria de las Flores luego de coronarse como campeón del Mundial de 2026.

”Bienvenido Lamine Yamal, a Medellín y a Colombia. Qué orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad. Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país, de nuestra Medellín y de nuestra gente”, escribió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X. Gutiérrez publicó una foto con el futbolista en la que se le ve sonriente, vestido con la camiseta y la chaqueta de la selección colombiana.

“Te coronaste campeón del mundo con España hace tan solo dos semanas y hoy estás disfrutando entre nosotros, en medio de nuestra Feria de las Flores. Increíble”, añadió la autoridad.

Varios fanáticos publicaron además videos de Lamine Yamal durante una presentación del cantante colombiano Ryan Castro en la Comuna 13 de Medellín, donde se le vio interpretar ‘El ritmo que nos une’, un emblemático tema de la selección cafetera, y dirigirse al público asistente.