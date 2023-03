La queja de Pedro Troglio tras la caída del Olimpia ante Marathón

LAS PALABRAS DE PEDRO TROGLIO

¿Qué falló esta noche en el Olímpico Metropolitano?

No hicimos un buen partido, erramos goles, sabíamos que nos iban a jugar de contragolpe, sufrimos las contras, un gol en el primer tiempo, otro en el segundo, la verdad tuvimos algunas situaciones para pasar nosotros al frente, habían jugadores que tenían necesidad de sumar 90 minutos y me sirvió este partido para dar un poco de rodaje a los muchachos que no estaban jugando y era una posibilidad que el partido no saliera del todo bien, porque cuando ponés 11 jugadores nuevos puede pasar que no sea lo mismo, se perdió.

Se salvaron de la goleada, ¿qué tanto afecta esta derrota ante Marathón?

¿Nos salvamos de la goleada? Bueno, nosotros fallamos varias, una pegó en el poste, sacamos una, pudimos haber empatado, perdido o ganado y no afecta para nada, estamos bien.

¿Qué aliciente se lleva hoy de este partido?

Simplemente es una semana de Champions, nos tocó sumar un punto de dos partidos. Me quedo que la semana es positiva, vamos primeros y estamos vivos en la Champions.

¿Tenían como prioridad el invicto en Liga NACIONAL?

Es lindo no perder, pero en el fútbol es imposible ganar siempre y perder siempre. Teníamos una ventaja considerable y nos pareció justo que juegue otra gente para darle minutos, pero tampoco iba a poner gente que tiene un viaje, con la ventaja que hemos sacado estamos vivos y me parece que es justo que jueguen los demás. Me parece anormal jugar una Champions de Concacaf y que los tres equipos participantes jueguen, pero cuando hay una Champions donde hay rivales fuertes, es difícil jugar cada tres días.