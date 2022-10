La otra razón del enfado de Mbappé es que ha sido colocado como centrodelantero y no como extremo , por lo que ha tenido algunas diferencias con su entrenador Christophe Galtier.

En primer lugar, el mercado de fichajes: El presidente Al Khelaifi le prometió fichar a varios jugadores (Tchouameni, Dembéle...) que no llegaron finalmente y que, por tanto, no le dieron al vigente campeón de la Ligue 1 el salto cualitativo esperado después de una temporada.

El internacional francés considera que el PSG le prometió una serie de cosas en mayo que no ha cumplido hasta la fecha.

De esa forma, el jugador volvía a colocar sobre la mesa el poco cariño que tiene al puesto de “9” en el que juega en su equipo, que le aleja de los laterales, donde su potencia y su velocidad, cree, le otorgan más peligro.

El diario L’Équipe sostiene que el club prometió al atacante el fichaje de un “9” de calidad, algo que no se ha producido. El hombre elegido era el polaco Robert Lewandowski, pero el ex del Bayern de Múnich prefirió recalar en el Barcelona.

QUEJA

Su velada queja se conectó con las declaraciones que hace unas semanas hizo en la concentración de la selección francesa, donde aseguró que Didier Deschamps le daba más libertad.

”Aquí me piden cosas diferentes que en el club. Tengo mucha libertad aquí. El entrenador sabe que hay un número 9 como Olivier (Giroud) que se ocupa de las defensas y yo puedo buscar los espacios, pedir balones. En París eso no pasa, me piden que haga de pivote, es diferente”, señaló el pasado 22 de septiembre.

En Reims, cuando el equipo no encontraba soluciones, Galtier le llamó a la banda a la media hora de juego y, tras un largo intercambio de palabras entre ambos, el jugador se dirigió a la punta del ataque con rostro taciturno y negando con la cabeza.