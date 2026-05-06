Kounde avisa al Real Madrid previo al Clásico y la sorpresiva revelación sobre Vinicius

Barcelona, España.

El defensa del Barcelona, Jules Kounde, ha asegurado este miércoles que, aunque un empate en el clásico contra el Real Madrid les valdría para proclamarse campeones de LaLiga EA Sports, el conjunto azulgrana desea certificar el título con una victoria ante el eterno rival en el Spotify Camp Nou. "Veo al equipo muy bien, muy enchufado. Todos tenemos muchas ganas de jugar el Clásico y, además, podemos ganar LaLiga con un empate, pero la victoria sería lo mejor. Hemos entrenando muy bien hoy y, personalmente, me siento bien. Estamos con mucha ilusión", ha valorado.

Kounde, que ha respondido a las preguntas de los aficionados en el canal de Youtube del Barcelona, ha insistido en esta idea: "Lo dejaremos todo sobre el césped del Spotify Camp Nou este domingo para ganar el clásico y LaLiga". El zaguero francés ha desgranado algunas claves del partido: "Conocemos sus fortalezas y, por lo tanto, debemos continuar jugando con nuestro ADN. Debemos saber volver atrás, pero la clave será presionar bien". Preguntado por el rival más exigente al que se ha enfrentado, ha respondido con sorpresa asegurando que Vinicius, con el que se reencontrará este fin de semana, "es el jugador que más problemas me ha dado".

