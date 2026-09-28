Keyrol Figueroa se emociona y revela a quién dedica su histórico gol con Honduras

Kingston, Jamaica.

La historia tuvo todavía más significado por el protagonista. Keyrol , hijo del histórico defensor hondureño Maynor Figueroa, recibió la confianza del entrenador español para iniciar el partido y respondió de la mejor manera: apareció en el momento indicado dentro del área para enviar el balón al fondo de la portería y convertirse en el héroe de Honduras.

La Selección Nacional de Honduras consiguió un histórico triunfo en territorio de Jamaica y uno de los grandes protagonistas de la noche fue Keyrol Figueroa . El joven delantero aprovechó su primera titularidad con la Bicolor para marcar el gol que terminó dándole los tres puntos al equipo dirigido por José Francisco Molina en Kingston.

Molina se atrevió a apostar por una dupla muy particular al colocar a Keyrol junto a Dereck Moncada, quien también terminó siendo protagonista del encuentro, aunque posteriormente vio la tarjeta roja y dejó a la Bicolor con diez jugadores. Pese a esa situación, Honduras consiguió resistir la presión de los jamaiquinos y conservó la ventaja hasta el pitazo final.

Para Keyrol, el gol representa un momento especial dentro de sus primeros pasos con la selección mayor. Después del encuentro, el atacante no escondió su felicidad y compartió un emotivo mensaje en un video publicado por la Federación de Fútbol de Honduras.

“Mire 'H', mire qué hicimos. El primer gol de mi carrera con la 'H'. Estoy orgulloso de esta oportunidad que me dieron en la Selección”, expresó el delantero, visiblemente emocionado después de haber conseguido una anotación que quedará marcada en sus primeros capítulos con la Bicolor.

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El atacante también tuvo palabras especiales para las personas que lo han acompañado desde sus primeros años de vida. Keyrol recordó a sus padres y a toda su familia, destacando el respaldo que ha recibido durante su formación como futbolista.

“Gracias a mi mamá y mi papá, a la familia, a la gente que está muy cerca, que me han apoyado desde que yo era un chamaco, un bebé”, manifestó el jugador, quien no pudo ocultar la emoción por haber conseguido su primer tanto con la selección absoluta.

El delantero cerró su mensaje haciendo referencia a la importancia de Dios y dejando claro que espera que este sea apenas el comienzo de una etapa llena de éxitos con la camiseta hondureña.

“Este es el primero. Gracias a Dios. Vamos por más. Vamos Honduras. Viva Honduras. Vamos”, concluyó.