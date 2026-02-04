Keylor Navas humillado y goleado con Pumas vs San Diego en Concacaf: cometió error

California, Estados Unidos.

El portero costarricense Keylor Navas vivió una noche para el olvido con los Pumas de México que fueron humillados y goleados 4-1 por San Diego FC en el partido de ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026.

La noche inaugural para Pumas y Keylor Navas terminó en pesadilla a pesar de que se adelantaron en el marcador con un espectacular golazo de tijera del paraguayo Robert Morales en el minuto 11, al estilo del máximo ídolo de los felinos, Hugo Sánchez.

En la segunda mitad, sin embargo, la escuadra mexicana se derritió en defensa hasta encajar cuatro goles en menos de 20 minutos en el estadio Snapdragon de San Diego (California).