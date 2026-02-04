  1. Inicio
Keylor Navas humillado y goleado con Pumas vs San Diego en Concacaf: cometió error

El portero tico no la pasó bien con los Pumas y encajaron una dura derrota en la Concacaf Champions Cup.

El portero tico Keylor Navas tuvo una amarga noche con los Pumas en la Concacaf Champions Cup frente a San Diego FC.
California, Estados Unidos.

El portero costarricense Keylor Navas vivió una noche para el olvido con los Pumas de México que fueron humillados y goleados 4-1 por San Diego FC en el partido de ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026.

La noche inaugural para Pumas y Keylor Navas terminó en pesadilla a pesar de que se adelantaron en el marcador con un espectacular golazo de tijera del paraguayo Robert Morales en el minuto 11, al estilo del máximo ídolo de los felinos, Hugo Sánchez.

En la segunda mitad, sin embargo, la escuadra mexicana se derritió en defensa hasta encajar cuatro goles en menos de 20 minutos en el estadio Snapdragon de San Diego (California).

El equipo estadounidense, debutante el año pasado en la liga norteamericana (MLS), comenzó a imponer su poderío aéreo con un córner rematado por el ghanés Manu Duah que colocó el empate en el minuto 68, superando a Keylor Navas.

El guardameta tico vio como en el 76' el joven estadounidense David Vazquez puso en ventaja a los locales al cabecear un centro desde la derecha de Wilson Eisner.

Con los felinos noqueados llegó un grave error del veterano arquero costarricense Keylor Navas, que despejó de manera floja un remate en el área dejando el tercer gol servido en bandeja a Alex Mighten en el 81.

Cinco minutos después fue el central brasileño Nathan Silva quien se durmió con el balón en el área pequeña permitiendo que Luca Bombino llegara por detrás y remachara el cuarto gol californiano.

