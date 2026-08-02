¡Kevin Mejía hace historia para Honduras y gana el oro en Santo Domingo 2026!

República Dominicana.

Honduras celebró por todo lo alto su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 gracias a la extraordinaria actuación de Kevin Mejía, quien volvió a confirmar que es uno de los mejores luchadores de la región al proclamarse campeón en la categoría de 97 kilogramos de lucha grecorromana. El experimentado atleta catracho firmó una competencia impecable y cumplió con los pronósticos que lo ubicaban entre los grandes favoritos al título. Con autoridad, técnica y mucha jerarquía, Mejía llevó la bandera hondureña hasta lo más alto del podio para darle una inmensa alegría a la delegación nacional. El camino hacia la medalla dorada comenzó con una sólida victoria en las semifinales frente al cubano Gabriel Rosillo. El hondureño dominó el combate de principio a fin y se impuso con un contundente 5-0, resultado que le permitió avanzar a la gran final con la confianza por las nubes.

En la disputa por el oro, Kevin volvió a demostrar toda su calidad. Enfrente tuvo al dominicano Carlos Adames, impulsado por el apoyo del público local, pero el catracho no dio margen para las sorpresas. Con una exhibición táctica y técnica, volvió a imponerse por un claro 5-0 para asegurar el campeonato. Tras consumar la victoria, Mejía celebró emocionado envuelto en la bandera de las cinco estrellas, protagonizando una de las imágenes más emotivas de la participación hondureña en Santo Domingo 2026. El luchador levantó los brazos al cielo y recibió el reconocimiento de los presentes tras conquistar una nueva hazaña para el deporte nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse