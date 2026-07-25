Honduras ya destaca en Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Santo Domingo, República Dominicana.

La delegación de Honduras completó una intensa segunda jornada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dejando actuaciones destacadas en disciplinas como aguas abiertas, atletismo, ajedrez y ráquetbol. Los atletas catrachos volvieron a demostrar entrega y compromiso frente a algunos de los mejores exponentes de la región. Una de las presentaciones más sobresalientes llegó en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas, disputada en el Mar Caribe. Josué Matute firmó una brillante actuación al finalizar en la novena posición de la rama masculina con un tiempo de 2 horas, 17 minutos y 38 segundos, compitiendo de principio a fin con determinación y resistencia. En la categoría femenina, Francis Escobar también dejó una grata impresión al ubicarse en el puesto 12 tras detener el cronómetro en 2 horas, 46 minutos y 23 segundos, consolidándose entre las mejores nadadoras del área.

En el ajedrez también comenzó la actividad para Honduras con la participación de Valeria Viana y Leslie Torres, quienes iniciaron su camino en busca de resultados importantes. Ambas ajedrecistas afrontaron el arranque del torneo con la misión de representar dignamente al país y luchar por avanzar en una competencia que reúne a los mejores talentos de Centroamérica y el Caribe. El atletismo también regaló una de las noticias más positivas de la jornada gracias a Elian Ávila, quien logró clasificar a la Final A después de competir en la serie más rápida y exigente del día. Por su parte, Andrea Ramos protagonizó un sólido cierre en las eliminatorias, resultado que le permitió asegurar un lugar en la Final B, donde buscará seguir destacando. En el raquetball, Honduras mostró carácter pese a enfrentar rivales de gran nivel. En la modalidad de dobles, Sergio Baires y Carlos Medrano cayeron por 3-0 frente a la dupla de Costa Rica, integrada por el número uno del mundo en dobles y el tercer mejor jugador del ranking mundial.