Kevin Álvarez: “Si no soy campeón me siento fracasado”

Sí, por ahí antes de comenzar el torneo lo hablé con el profe Emilson Soto que los máximos asistidores en Honduras es de nueve... Yo le dije ‘Soto, hago ocho, yo lo hago’ y ahora me falta una, pero la estadísticas de las vueltas regulares la gané. Siempre me fijé en Edwin Rodríguez y Christian Sacaza en que estaban haciendo, para siempre aportarle al equipo y que ayuden al plantel es bueno. Estoy a poco de mi marca, pero si salen más sería mucho mejor.

Pero ese papi no da nada, nada (risas)... Cuando él llegó al Olimpia (2014) y me consolidó y he aprendido mucho de él. Siempre ha dicho que antes del jugador está la persona y eso más le interesa.

Por que lo hemos venido demostrando, no este torneo, sino desde el pasado cuando no lo logramos. Ahora reafirmamos que Real España está para ser campeón. Una cosa es querer hacer y la otra es hacerla, creo que este torneo estamos con la espinita que vamos a lograr el objetivo.

¿Que acontecimiento marcó para que Kevin Álvarez madure y se refleje en la cancha?

Por ahí tildaron y señalaron que me vine de Europa, pero no sabían nada de mí. La decisión que yo tomé fue netamente familiar y mi madre estaba pasando un momento sumamente difícil y yo estaba a ocho horas de diferencia donde era complicado no ayudar en ese momento, había que esperar. En el fútbol tienes que tener bien puesta la mente en el para hacer bien tu trabajo. Mi mamá mejor y yo me prometí mejorar, por ahí está la clave, la paz interior.

¿Ese problema familiar impidió la consolidación en Suecia?

Sí, llego a Europa, a un idioma difícil, me ponen a aprenderlo y después a socializar, te puede llevar hasta un año de adaptación y lo iba cumpliendo. Logré debutar y cambiaron de entrenador, logré la titularidad y me llaman a la Selección, regreso y me provocó un esguince de tobillo, juega otro compañero y lo hizo bien, yo me recupero, vuelvo a jugar y me golpearon la cabeza y 15 días afuera. Fueron muchos factores y estoy seguro que mi revancha la voy a obtener, me puede ir mejor.

¿Corrió riesgo su vida?

Fueron 15 días que estuve sin salir de la casa, con doctor. Estuve inconsciente, la verdad que fue un golpe duro en la cabeza, gracias a Dios estamos aquí. Si en el fútbol hay que dar la vida por ganarla se da, uno no piensa en esas cosas cuando está jugando.

Como seleccionado nacional ¿avalas a un interino o que llegue el técnico para todo el proceso?

Yo soy muy poco de eso, no como otros jugadores que se atreven a nombrar entrenadores o decir ya es tiempo. Los federativos son los federativos y nosotros nos dedicamos a jugar, el tiempo es importante en relacionar y tratar a lo jugadores, pero será lo que ellos decidan siempre y cuando venga a ayudar a la Selección y fútbol que tanto lo necesitamos.

En Real España está un candidato ¿lo merecería Héctor Vargas?

El León tiene sus números y esos son los que respaldan esto. Tiene mucho tiempo en Honduras y al equipo que llega lo pone a competir. Si por ahí están pensando en él no se estaría equivocando.