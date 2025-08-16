Kevin Álvarez no sigue en el Génesis PN en pleno inicio del Torneo Apertura 2025

Cuando parecía que todo se había quedado atrás, las malas noticias siguen al defensor hondureño Kevin Álvarez, quien se confirma que no sigue en el Génesis PN.
Álvarez, quien había dejado los Lobos de la UPNFM en febrero de este año y al mismo tiempo anunciaba su retiro del fútbol, regresó para unirse al Génesis PN.
Esa reaparición al fútbol profesional ha durado muy poco para el exjugador del Olimpia, IFK Norrköping (Suecia), Real España, Motagua y Lobos de la UPNFM.
El jugador de 29 años de edad no se presentó toda esta semana a los entrenamientos del Génesis PN que dirige Luis Alvarado previo al juego de este sábado ante el Olancho FC, razón por la que se ha decidido separlo.
Kevin Álvarez fue titular en el pasado juego del Génesis ante Marathón en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, aunque solo tuvo la oportunidad durante los primeros 45 minutos.Ahora el futbolista queda fuera de la institución y tendrá que esperar si puede jugar con un nuevo club, ya que tuvo contrato con dos este mismo año.
El lateral derecho, quien defendió a Honduras en el Mundial Sub-17 en Emiratos Árabes Unidos en el 2013, también en el Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda 2015 y en los Juegos Olímpicos en 2016, surgió del Olimpia, luego tuvo un paso por el IFK Norrköping de Suecia, pero luego su carrera fue cayendo.