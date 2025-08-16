Kevin Álvarez no sigue en el Génesis PN en pleno inicio del Torneo Apertura 2025

Cuando parecía que todo se había quedado atrás, las malas noticias siguen al defensor hondureño Kevin Álvarez, quien se confirma que no sigue en el Génesis PN.

Álvarez, quien había dejado los Lobos de la UPNFM en febrero de este año y al mismo tiempo anunciaba su retiro del fútbol, regresó para unirse al Génesis PN.

Esa reaparición al fútbol profesional ha durado muy poco para el exjugador del Olimpia, IFK Norrköping (Suecia), Real España, Motagua y Lobos de la UPNFM.

El jugador de 29 años de edad no se presentó toda esta semana a los entrenamientos del Génesis PN que dirige Luis Alvarado previo al juego de este sábado ante el Olancho FC, razón por la que se ha decidido separlo.