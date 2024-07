Kevin Álvarez se despide de Motagua y deja dardo; este será su nuevo club

Kevin Álvarez se ha despedido del Motagua y tal como se venía informando, el defensor hondureño ha quedado al margen del plantel que dirige Diego Vázquez.

No obstante, antes de todo el jugador le dedicó un escrito en redes sociales a la afición del club azul y, también, a los amigos que dejó en el club emplumado.

“Bueno, primero que todo quiero darle gracias a Dios por todo lo que sucede, seguro estoy que mejores cosas vienen para mi vida, mi carrera y mi familia. Hoy me voy agradecido con la afición y su cariño mostrado durante este tiempo, pues no me voy triste porque es algo que ya lo esperaba desde su llegada”, escribió en un primer párrafo.