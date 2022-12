‘Palomo‘ Rodríguez anticipa que se vienen bajas en Real España

Primero analizar de lo que hay porque no tenía conocimiento de lo que había en el plantel, pero nutrirme del análisis de los recursos que hay aquí, del profesor Emilson Soto, de José Valladares, de toda la gente que por ahí me pueda dar un poco de información, analizar y tener esa ventaja para ver en qué situación estamos en la conformación del plantel. Y en base a lo que tenemos vamos a ver cómo encaramos este tiempo de cara al inicio del torneo.

Estoy emocionado por volver, estar en un piso donde entrené por cinco años, ver la concentración, la gente de utilería, de la oficina. También con la sensación de llegar al equipo en una situación incómoda porque los resultados no se daban, había trabajo, compromiso, pero las cosas por ahí no se dieron como la institución lo había planeado, llegamos en un momento difícil y esperamos estar a la altura.

Asimismo, manifestó en entrevista con el programa ‘Las Dueñas del Balón‘, que buscará ejecutar un proceso positivo para el Real España, quien no ha podido levanta el título de Liga Nacional en los últimos cinco años.

El charrúa adelantó que habrá bajas en el equipo, jugadores con los que ya no se contarán. Además, explicó que pueden haber recambios y nuevos refuerzos.

¿Cómo se ha preparado Julio Rodríguez para afrontar este reto?

Nosotros hace tres o cuatro años que terminamos la Licencia PRO, tuvimos un gran paso por el Honduras Progreso, que estoy agradecido porque me abrieron las puertas. El coraje de haber optado por mí habla muy bien de ellos, soy un agradecido de ello. Después entró la posibilidad de este año donde ascendimos a segunda división en Uruguay, con un equipo muy humilde. Ahora esto que hay duda en todos los aficionados sobre si estaré a la altura como para estar enfrente del equipo.

¿Qué se siente esa palabra que ahora ha definido a Real España con el "proceso"?

Es una palabra que asusta, ¿no?. La idea es que esto sea un proceso, pero que termine de buena forma, que resulte, porque un proceso se continua, se transita si los resultados no se dan y a la mínima que el proceso fracasa se va el entrenador. Somos conscientes de eso, del rol del entrenador, pero nos sentimos con fuerzas, con ganas, mucha vocación, esperamos que sea un lindo proceso para el club y que termine de la mejor manera.

¿Qué opina de la plantilla que tiene el equipo de cara al torneo Clausura 2023? ¿Habrá fichajes?

Sí, hay algunos jugadores que más allá de verlos jugar y tener el conocimiento de ello no van a continuar en el club. Es más o menos la línea que quiere bajar el club, independientemente de gusto que tenga el entrenador, esa disciplina y perfil del jugador conmigo no de puede negociar, hay jugadores que no van a seguir y hay otros de una ventana que los vamos a analizar que podrían ser prestados o podría haber un intercambio, quiero llegar, analizar, pero vamos a tener una ventana donde puede llegar alguien y se puede ir alguien.