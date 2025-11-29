Julián Martínez volvió a lo grande en el fútbol de Portugal

El Alverca FC recibió una de las mejores noticias de la temporada: el regreso de Julián Martínez, quien volvió a los terrenos de juego tras superar una compleja lesión que lo mantuvo fuera por más de dos meses.
El hondureño había sufrido un desgarro complejo del menisco externo en su rodilla derecha, una dolencia que requirió intervención quirúrgica y un proceso de recuperación exhaustivo desde finales de septiembre de 2025.
Julián Martínez, pieza clave en el esquema del equipo portugués, trabajó incansablemente durante su rehabilitación para volver al máximo nivel. Su evolución fue positiva y, tras varias semanas de trabajo individualizado y progresivo, finalmente recibió el alta médica que le permitió unirse nuevamente a la convocatoria para la jornada 12 de la primera división de Portugal.
El esperado regreso se dio en el triunfo del Alverca 2-0 sobre Casa Pia, un partido en el que Julián Martínez disputó 30 minutos mostrando solidez, movilidad y confianza, señales alentadoras para el cuerpo técnico. Su ingreso ayudó a darle mayor equilibrio al equipo en la zona media y a manejar los tiempos del juego en la recta final del encuentro.
Este resultado no solo significó tres puntos importantes, sino que impulsó al Alverca hasta la novena posición, un salto clave para seguir soñando con acercarse a los puestos europeos. El equipo ha mostrado un crecimiento notable en el rendimiento colectivo y recuperar a Martínez potencia aún más las aspiraciones del club.
El cuerpo técnico valoró la actitud y disciplina del futbolista durante su recuperación, destacando su profesionalismo en cada etapa del proceso. Pese a la dureza de la lesión, Martínez se mantuvo enfocado en su retorno, consciente de su importancia dentro del plantel y del momento deportivo del club.
Julián Martínez se perdió los partidos eliminatorios del mes de octubre y noviembre de 2025, donde Honduras le dijo adiós a sus aspiraciones para clasificar a la Copa del Mundo de United 2026.