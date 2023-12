Julián Martínez opina del Génesis-Olimpia: “No hay que agrandarse”

"Génesis es un buen equipo con buenos jugadores, hay que dejar atrás los partidos de las vueltas, son nuevos aires y sé que se están preparando ellos de buena forma, y nosotros tenemos que hacer mejor las cosas para sacar la serie", dijo cuando le recordaron los triunfos contra el club de Reynaldo Tilguath.

Al futbolista le consultaron sobre los consejos que recibe y cómo hacer para mantener los pies en la tierra, ya que a su corta edad se convirtió en un jugador protagonista del más grande del país.

"Los jugadores de experiencia nos dicen que no tengamos miedo a confundirnos, nos brindan la confianza necesaria, en la semana nos hablan bastante y desde que el profe Troglio habla palabras motivantes, creo que a uno solo le toca entrar a la cancha y respaldarlo", afirmó.

"Seguir por la línea, no hay que agrandarse, sé que no he ganado nada todavía y sé que voy para grandes cosas y tengo que seguir así si quiero salir al extranjero o si quiero ser titular en la selección mayor. Beckeles es el que más me dice que no me agrande y que le siga metiendo", cerró diciendo.