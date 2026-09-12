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Jugador de Costa Rica agrede a árbitro en derrota ante Honduras en Juegos CODICADER 2026

El jugador tico Fabián Baldí mostró su frustración tras ser expulsado y le lanzó un pelotazo en la cabeza al árbitro del partido.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 18:32 -
  • Redacción La Prensa
Tegucigalpa, Honduras.

La Selección masculina de Honduras cerró con una sonrisa su participación en el fútbol sala de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Nivel Secundario (CODICADER) 2026, luego de imponerse 5-3 a Costa Rica en el partido por la medalla de bronce.

Los catrachos demostraron carácter, intensidad y contundencia durante el encuentro para quedarse con una importante victoria que les permitió subir al tercer lugar del podio centroamericano .

Honduras afrontó el compromiso con determinación y supo responder en los momentos claves del partido, logrando marcar cinco goles ante una selección costarricense que terminó cediendo ante la presión y el buen desempeño de los hondureños.

La victoria representa una recompensa para un equipo que luchó durante toda la competencia y que ahora puede regresar a casa con una medalla de bronce para la delegación hondureña.

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Redacción La Prensa
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