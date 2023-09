Juergen García y su historia: “Mi papá falleció cuando yo tenía 16 años”

Eso sí, no todo en su vida han sido momentos gloriosos, recabando en el pasado, nos encontramos con una historia donde los obstáculos y lágrimas estuvieron a la orden del día; sin embargo, el futbolista de 18 años le hizo frente a esas vicisitudes y es por ello que hoy no se quiebra ante cualquier eventualidad en el terreno de juego o en la vida.

García no olvida que su vida "ha sido difícil, me han pasado muchas cosas, por ejemplo, en mi casa no había qué comer porque cuando uno empieza no gana la gran cosa y me tocaba andar pidiendo dinero para moverme a los entrenos o me quedaba en la sede porque no tenía cómo regresarme a mi casa. Yo no olvido de dónde vengo".

"Este es mi recorrido de todos los días cuando me toca entrenar en las mañanas. Agarro el bus a las 5:30 am para llegar a las 6:30 am al lugar del entreno. No es fácil el esfuerzo que uno hace, por eso digo que Dios mira eso y de ahí vienen las recompensas", acotó el meta de 1.88 metros.

Algo que sucede mucho en el transporte público en Honduras son los asaltos y Juerguen ya ha tenido que pasar por esto, pero sigue con la perseverancia y cree que en un futuro próximo podrá hacerse de su automóvil para facilitar un poco las cosas.

"Gasto 200 lempiras diarios, si jugamos los domingos prácticamente toda la semana me toca gastar pasajes que son 1,400 a la semana. Los sueldo en la Liga de Ascenso no son tan altos, pero tengo personas que tal vez cuando no tengo me ayudan para estar viajando. Nunca he faltado a un entreno por falta de dinero, siempre busco la manera de llegar, ya sea en jalón, veo quien viene para San Pedro Sula y me monto", confesó el muchacho soñador.

Luego de dos años y medio de manejarse en los buses, Juergen García ya es conocido y comentó sin ningún tipo de oprobio sobre las vivencias que le ha tocado experimentar.

"La mayoría de los ayudantes o buseros me conocen, hay algunos que me escriben a mi Messenger. Me preguntan que cómo es jugar un Mundial o si estoy en la selección, y no solo ellos, también los pasajeros me reconocen y voy todo el camino platicando con ellos contándoles de cómo ha sido mi camino hasta aquí, pero no me agrando con eso, trato de mantener el equilibrio", finalizó diciendo la promisoria perla que ha sido buscando por los cuatro equipos grandes del país y sin desespero está claro que su momento llegará.